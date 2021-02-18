人民网北京2月18日电（记者毕磊）今天下午，国家发改委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年2月18日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高275元和265元。

据记者了解，本轮是2021年第三次调价，同时累加2020年末的调价，也是现行调价机制自2013年春天执行以来，首次迎来“七连涨”。本次调价过后，2021年成品油调价将呈现“三涨零跌零搁浅”的格局。

本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加。隆众资讯分析师徐雯雯告诉记者，本次油价调整后，92号汽油每升将上涨0.21元、95号汽油每升将上涨0.23元，以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱92号汽油将多花10.5元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加15-16元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一千公里，燃油费用增加92元左右。

据记者了解，本轮调价后，全国大多数地区车柴价格在6.4-6.5元/升左右，92号汽油零售限价在6.4-6.6元/升。

隆众资讯分析师李春艳表示，近期国内炼厂开工仍高位，部分独立炼厂春节期间主动降负，但节后会陆续提负，整体来看，目前市场资源仍充足。春节后，下游复工复产较去年快速，中下游对汽油有一波集中补货，但节后汽油需求逐渐减少；春节前中间商定的柴油期货将在2月底和3月初陆续到货，近期国际原油表现强势，市场仍看涨预期。短线来看，汽柴油跌价空间有限，下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2021年3月3日24时开启），预计国内成品油市场仍有高位探涨之势。

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