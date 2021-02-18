原标题：春节假期银联、网联共处理支付交易6.36万亿元

新华社北京2月18日电（吴雨、唐健辉）18日出炉的最新数据显示，2021年春节假期（除夕至正月初六），银联、网联共处理网络支付业务6.36万亿元。春节假期消费市场火热，餐饮、观影、娱乐、购物等成为主要消费场景，“就地过节”对本地消费拉动作用明显。

网联清算有限公司介绍，除夕至正月初六，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易79.37亿笔，金额4.98万亿元，日均同比涨幅分别为66.61%和84.07%。其中农历除夕当日交易笔数最高，单日超过16.51亿笔，较去年增长45.1%。一些线上购物平台春节假期日均交易笔数同比增长超八成、日均交易金额同比增长近五成。

中国银联发布的数据显示，除夕至正月初六，银联网络交易金额1.38万亿元，较去年同期增长4.8%，创下新高。吃、购、行、娱组成春节假期消费者日常消费主力军。从地区来看，重庆、江西和青海消费金额同比增长最快，增幅均超过15%；从行业来看，日用百货、大型家电专卖、宾馆住宿和餐饮等与节日消费密切相关行业的交易金额同比增速靠前。

春节前夕，各地提出“非必要不返乡”“留在务工地过年”的倡议。银联数据显示，与往年春节期间呈现出“本地消费占比下降、异地消费占比上升”特征不同，今年春节假期，“本地人”在当地消费金额占比较春节前夕提高了3.8个百分点，较去年同期提高了13.6个百分点。

(责编：李源、初梓瑞)