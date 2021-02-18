人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

交通运输部：执行新冠病毒疫苗货物运输任务车辆免收收费公路车辆通行费

2021年02月18日20:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月18日电 （记者李源）记者今日从交通运输部微信公众号获悉，为服务新冠病毒疫苗货物运输车辆高效便捷通行，保护广大人民群众生命安全和身体健康，交通运输部近日印发《关于做好新冠病毒疫苗货物运输车辆免费不停车便捷通行服务工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，根据《收费公路管理条例》及有关规定，执行新冠病毒疫苗货物运输任务的车辆免收收费公路车辆通行费。

《通知》介绍，疫苗生产企业和省级疾病预防控制中心根据实际需要自行登录新冠病毒疫苗货物道路运输调运单系统（网址：http://117.149.228.204:10004，以下简称调运单系统），在线填写《新冠病毒疫苗货物道路运输调运单》（以下简称《调运单》），由调运单系统统一编码，打印并加盖本单位印章后，放置在车辆挡风玻璃左下角。调运单系统登录账户由国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制（以下简称国务院联防联控机制）综合组交通管控与运输保障专班办公室统一分配。

《通知》提出，收费公路收费站对持有《调运单》的车辆，实施免费、不停车、便捷通行；对通行ETC车道并完成扣费的，凭《调运单》办理退费。具备条件的收费站，要设置专用通道，保障疫苗货物运输车辆优先便捷通行。暂不具备设置专用通道条件的收费站，可通行鲜活农产品运输“绿色通道”。各省级交通运输主管部门要督促指导收费公路经营管理单位，加强收费站现场管理和疏导，确保疫苗货物运输车辆免费不停车便捷通行。

据介绍，《通知》有效期暂定截至2021年12月31日。

 

(责编：李源、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：执行新冠病毒疫苗货物运输任务车辆免收收费公路车辆通行费
　　人民网北京2月18日电 （记者李源）记者今日从交通运输部微信公众号获悉，为服务新冠病毒疫苗货物运输车辆高效便捷通行，保护广大人民群众生命安全和身体健康，交通运输部近日印发《关于做好新冠病毒疫苗货物运输车辆免费不停车便捷通行服务工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，根据《收费公路管理条例》及有关规定，执行新冠病毒疫苗货物运输任务的车辆免收收费公路车辆通行费。…
国内油价将迎“七连涨” 加满一箱油多花约10元
　　人民网北京2月18日电（记者毕磊）今天下午，国家发改委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年2月18日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高275元和265元。 据记者了解，本轮是2021年第三次调价，同时累加2020年末的调价，也是现行调价机制自2013年春天执行以来，首次迎来“七连涨”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部