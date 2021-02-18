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老支书毛相林的“新春三事”

周文冲
2021年02月18日20:34 | 来源：新华网
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原标题：老支书毛相林的“新春三事”

作为“时代楷模”代表，毛相林刚在除夕夜的央视牛年春晚上给全国人民拜了年，大年初一就急着赶回了2000公里之外的家乡。新春来临，他要赶快做三件事。

第一件事就是拜年。这位重庆市巫山县下庄村党支部书记，从北京赶回下庄村时，已是初一晚上。第二天，正月初二，他早早出门，给村里五六户儿女在外打工、留守在家的老人拜了年，下午又来到70多岁的刘恒育老人家里。一进门，他又想起老人的女婿沈庆富，想起20多年前村里人一起修路的场景。

1997年，毛相林38岁，作为下庄村的当家人，他下决心带领村民在悬崖绝壁上修一条公路。

下庄村位于重庆市巫山县竹贤乡，被四面千米高山绝壁合围，犹如位于井底。当时唯一的出村路，是一条“108道拐”的古道，去县城一来一回至少要4天。

那时，村里人果树不敢种多了，猪也不敢多养一头，因为不通车，村里的土货根本运不出山。近400名下庄村民中，近一半人一辈子没走出过大山，年复一年地在“井底”穷熬着。

“咱不能一直当穷汉，就算再难，我也要带头冲一冲。”毛相林在村民大会上给大家鼓劲，“山凿一尺宽一尺，路修一丈长一丈。这辈人修不出路来，下辈人接着修，抠也要抠出一条路来。”

路开工了，几乎全村的青壮年都带着工具和干粮上山修路，刘恒育的女婿沈庆富也来了。为了早日修通公路，毛相林和村民白天干活、晚上睡山洞，在山上一住就是几个月。

修路第三年的夏天，因在外务工的妻子回村探亲，沈庆富找到毛相林请完假，准备在下山前再凿几块石头。突然，头顶上方落下一块巨石，将他砸入几百米深的山谷。

沈庆富遇难时只有26岁。5年后，8公里长、2米多宽的机耕道终于修通。为了这条路，下庄村用了整整7年时间，牺牲了6名村民。

后来，逢年过节，毛相林常去这些兄弟的家里坐一坐……

第二件事是抓柑橘产业。大年初五，毛相林主持召开了村组干部会，安排今年开春的工作。要抓紧落实的头等大事，就是柑橘的剪枝管护。

柑橘是伴随公路修通发展出来的新产业。2004年公路通车时，下庄村还戴着“贫困帽”，大多数村民生活在贫困线下。毛相林明白，要想脱贫致富，光靠路还不够，得搞出像样的产业来。

他请来农业专家对下庄村的土壤、气候、光照等进行全面考察评估，最后确定发展柑橘、桃、西瓜三大脱贫产业。县里也派来了果树栽种技术专家，手把手培训村民。

经过几年的悉心培育，全村650余亩柑橘产业初见成效。2015年，下庄村整村脱贫；2020年，全村人均收入超过1.3万元。

今年春节前，柑橘集中上市，目前下庄村柑橘收入已有50多万元。毛相林说，现在果贩的车能直接开到村里，最多一天卖出去好几万斤。

看到去年的好收成，毛相林也想让柑橘的品质和产量再上一个台阶。眼下，一些在外务工的村民回村过年，正是一年中壮劳力最多的时候，也正当柑橘剪枝的农时。年还没有过完，毛相林就和农业技术员一道挨家挨户走，指导村民剪枝。

第三件事是抓乡村旅游。在毛相林眼中，乡村旅游就是下庄村振兴的方向。春节假期前几天，每天来村里的游客不下200人。而现在村里只有3户农家乐，旅游接待条件还没有跟上。他算过一笔账，农家乐一天接待一桌客人，就能收入200多元，还能进一步拓宽村里农产品的销路。他说，在相关扶持资金的支持下，村里有接待能力的30多户，今年都有望把农家乐开起来。

于是，毛相林决定在大年初八晚上召开一次群众院坝会。会上，他要和村民一起商量，今年怎么把村里的乡村旅游搞得更红火。为了把这次会议开好，他与支委们积极酝酿。

毛相林说，今年村里还将有个大动作，关掉各家的猪圈，找块地集中养猪，安装环保处理设施，改善村里的人居环境。和当年修路、种柑橘一样，这个提议也得到了村民的支持。

在下庄村当了40多年村干部的毛相林，在这个春天，又要大干一场了。

(责编：李源、初梓瑞)

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