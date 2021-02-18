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增值税发票数据显示春节假期居民消费市场持续活跃

2021年02月18日20:41 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者车柯蒙）2月18日，记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期期间（2月11日-2月17日），全国居民消费市场持续活跃。与去年春节期间相比，消费快速稳步增长，受“非必要不返乡”倡议带动，用工大省消费大幅增长。

据统计，今年春节期间全国批发零售业销售收入同比增长27.9%。其中，医疗医药、服装鞋帽、化妆品及卫生用品等消费增速较快，分别增长35.7%、31.1%、38.4%；文具等文化用品、肉禽蛋奶等生活必需品、高端消费珠宝首饰消费较为稳定，分别增长20.2%、10.6%、18.8%。部分快递企业提出“春节不打烊”，助力商品消费，邮政快递服务消费增长43.7%。

记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期期间，我国餐饮服务销售收入同比增长358.4%，已恢复至疫情前常态水平，比2019年春节增长5.4%，其中茶馆服务、正餐服务、小吃服务实现较快增长，增幅分别为473.3%、421.5%、253.6%，餐饮配送服务、快餐服务保持稳步增长，增幅分别为148.7%、26.1%。

文体娱乐业销售收入同比增长117.1%，其中群众文体活动增加带动文化艺术服务同比增长111.6%，室内娱乐及市郊休闲观光活动活跃带动娱乐服务同比增长128.7%，体育健身热带动体育服务同比增长77.4%，游乐园等旅游娱乐服务同比增长57.4%。

春节期间人们响应倡议选择就地过年，外来人口聚集的地区商品消费旺盛，用工大省消费出现较快增长，如北京、上海、广东（含深圳）居民消费分别同比增长44.2%、32%、31.1%。

(责编：申佳平、章斐然)

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