本报北京2月18日电 （记者韩鑫）工业和信息化部近日印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知》。《通知》将重点开展为老年人提供更优质的电信服务、开展互联网适老化及无障碍改造专项行动、扩大适老化智能终端产品供给、切实保障老年人安全使用智能化产品和服务等四方面12项重点工作，让老年人在信息化发展中有更多的获得感、幸福感、安全感。

在电信服务方面，《通知》明确将保留线下传统电信服务渠道，持续完善营业厅“面对面”服务，优化老年人业务办理流程；同时，持续优化电信客服语音服务，提供针对老年人的定制化电信服务。此外，还将持续完善网络覆盖，精准降费惠及老年人并重点加强面对老年群体的“通信行程卡”推广工作，为没有智能手机的老年人提供方便、快捷的行程验证服务。

在适老化智能终端产品供给方面，《通知》提出将推动手机等智能终端产品适老化改造，使智能终端产品具备大屏幕、大字体、大音量、大电池容量、操作简单等更多方便老年人使用的特点。同时，将开展智慧健康养老应用试点示范工作，推进智能辅具、智能家居、健康监测、养老照护等智能化终端产品在示范街道（乡镇）、基地中应用。此外，还将推进面向智慧健康养老终端设备的标准及检测公共服务平台项目建设，形成智慧健康养老终端设备领域一站式公共服务能力，进一步提高老年服务科技化、信息化水平。

在互联网适老化改造方面，按照《通知》，下一步将组织首批115个公共服务类网站和43个手机APP完成适老化及无障碍改造，围绕老年人获取信息的需求，优化界面交互、内容朗读、操作提示、语音辅助等功能，切实改善老年用户在使用互联网服务时的体验。

此外，为保障老年人的安全使用体验，《通知》指出将规范智能化产品和服务中的个人信息收集、使用等活动，降低老年人个人信息泄露风险。同时，严厉打击电信网络诈骗等违法行为，确保老年人安全享受智能化服务。

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