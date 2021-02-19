重庆荣昌、四川内江合作
建设农业高新技术产业示范区
2021年02月19日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆2月18日电 （记者刘新吾）18日，内江荣昌现代农业高新技术产业示范区2021年第一批重大项目集中开工仪式在重庆荣昌、四川内江两地举行。
近年来，荣昌和内江作为川渝毗邻地区，在多个领域开展了务实合作，协同发展渐入佳境。在此基础上，两地联手建设内江荣昌现代农业高新技术产业示范区（以下简称农高区）。
农高区总投资额148.67亿元，2021年年度投资额49亿元，包括内江荣昌“双昌”产业大道、川渝毗邻地区产业合作示范园区·荣昌隆昌产业合作示范园项目、国家优质商品猪战略保障基地产业集群、川渝稻渔综合种养产业带及融合发展示范区等6个重大项目，含子项目近30个。
“荣昌、内江以农高区第一批重大项目开工为契机，在共同打造特色产业、织密川渝交通网络等方面谋求更宽领域、更深层次的合作，高质量驶入川渝合作‘快车道’。”荣昌区负责人说。该负责人表示，农高区作为川渝两省市政府提出的毗邻地区共建9个合作功能平台之一，是唯一一个以农业农村为主的功能平台，主要聚焦农业高新技术创新示范，将对共建农牧业协同发展示范区、引领川南渝西融合发展、加快建设国家畜牧科技城及成渝现代高效特色农业带起到重要作用。
《 人民日报 》（ 2021年02月19日 04 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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