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推销更细致、备货更充足、购买更方便

农村市场 消费潜力正释放

本报记者  游  仪  秦瑞杰  程  焕
2021年02月19日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节假期，农村市场消费活跃。线下商场超市、线上电商平台等提前备货，丰富种类，优化服务，满足农村市场的春节购物需求。

　　本报记者在安徽、宁夏、湖南三地走访发现，超市导购员、货物调度员、乡村快递员们坚守岗位，各尽其职，努力保障群众春节假期的消费需求。在这背后，是农村市场巨大的消费潜力正不断释放，也是有滋有味的生活在向着更美好的方向前行。

　　——编  者  

　　

　　春节期间，广大农村市场消费火热。在线下，商场超市丰富货品种类，优化服务体验，满足居民购买年货的多元化需求；在线上，随着越来越多的地区实现快递进村，农村居民网购年货的热情也日益高涨。这个新年，农村市场的消费潜力持续释放，处处洋溢着浓浓的年味。

　　安徽含山县超市导购员韩镇城——

　　“加把劲，给大家推荐更多新品”

　　春节假期，走进安徽省马鞍山市含山县乐购玛特超市，红灯笼、中国结挂满商场，各色年货映入眼帘。眼瞅着顾客一拨接着一拨，超市导购员韩镇城加快了手上的动作。不一会儿，货架被重新填满，葡萄干、无花果、腰果等商品摆放得整整齐齐。

　　“我负责坚果礼盒、曲奇饼干和新疆特产的导购，提前一个半月就开始备货了。”韩镇城说，按照疫情防控要求，采购的各个环节都严格把关，“从厂家发货到快递接收，都要做好消毒工作，对消费者负责。”

　　说话间，顾客俞晓梅过来询问：“新疆特产都有什么？”韩镇城拿起一袋葡萄干推荐：“我们主推这款葡萄干，果实饱满，又大又甜，品质不错！这是我们特意从新疆采购的，当零食好吃又健康。”

　　听完韩镇城的介绍，俞晓梅买了两袋。在她看来，如今生活好了，挑年货也更加讲究。“蔬菜选绿色的，零食买健康的，咱们也要过个品质年。”俞晓梅笑着说。

　　这两天超市促销，坚果礼盒也比平常的独立包装划算。“礼盒一般包括碧根果、腰果、核桃等，品种多，口味全，适合全家一起分享。”韩镇城指着两斤重的坚果礼盒介绍，春节假期，时常能见一家老小齐上阵，推着购物车选购年货，这种礼盒很受欢迎，一天能卖100多盒。

　　年味浓，销售旺。一天的导购工作结束，韩镇城又忙活着喷洒消毒液，和同事一起对超市进行全面消毒。新的一年，韩镇城也有新愿望：“加把劲，给大家推荐更多新品！”

　　宁夏贺兰县货物调度员贠喜梅——

　　“让大家买得开心买得顺心，高兴”

　　“快！快！先去补点西红柿！”大年初五，宁夏银川市贺兰县的新百连锁超市太阳城店人来人往，眼看货架商品快要见底，生鲜组的调度负责人贠喜梅赶忙吩咐。

　　“超市里生鲜调货就一个要求——快”，等货上架，贠喜梅才舒了一口气。这一天，蔬菜、水果、水产、低温鲜肉等20吨的货物，都由她负责调度。重量大、种类多，只有“快”，才能保证货品的新鲜度。

　　早上6点，贠喜梅就来到超市，跟生鲜组的同事一起卸货。第一批共计3吨的货物，在物流中心已被分拣好，贠喜梅和同事只用15分钟就能清点完毕。30分钟后，货物便被搬上货架。因为生鲜保质期短、折损高，这样的补货，每天至少要进行6次。

　　作为生鲜组的调度负责人，贠喜梅不仅肯用力气，还懂得用巧劲儿。“对不同货物的关注点不一样，比如说橙子，看的就是表皮的弹性、光滑程度。”贠喜梅理货，不用挨个拿起来看，经常鼻子一闻、手一摸，便能判断新鲜度。

　　除了上货、理货，贠喜梅还要提前判断生鲜的进货数量。“天气、时令、节假日、促销活动等，都会影响当天的销售量。”贠喜梅说，以西红柿为例，超市每天供应并销售500公斤，但如果遇到下雪天，提前一天调货，要增加30%的余量才能满足购买需求。对于春节这样的大节日，更要做足准备，保证比平日的备货多四成。

　　贠喜梅和同事们付出的努力得到了消费者良好的反馈。“每次年货都来这里买，就是因为这里的销售人员用心，东西种类全，货足！”住在超市旁边的退休职工王朝林是超市的常客，去年疫情防控中，他还学会了网上买菜，足不出户，超市的菜就能送到家门口。

　　今年春节，货物调度员的任务更重，不大的超市里，贠喜梅每天都要走上两万步。“越是假期，我们越忙，让大家买得开心买得顺心，高兴！”贠喜梅说。

　　湖南益阳乡村快递员程胜元夫妇——

　　“村里网购的人越来越多”

　　“春英，鲈鱼到了没？我准备用来做年夜饭呢！”

　　“刚到货，一会儿胜元就给你送到家里。”

　　…………

　　春节假期，在湖南省益阳市赫山区欧江岔镇注湖港村，催货电话一个接一个，程胜元和杨春英两口子忙得不可开交。一个在店里拣货打包，一个骑车送货上门，仅大年三十这一天，他们就配送了355笔订单，全是老乡们网购的年货。

　　程胜元夫妇在村里开了10多年的小卖店，一直以来，店里最走俏的当属油盐酱醋等日用品。自从3年前申请成为一家电商平台的村级服务点后，他们发现村民的消费习惯正在悄然变化。

　　每天早上9点，一辆小货车准时开到小卖店，拉来村民们之前网购的货物。杨春英按着订单信息完成分拣后，三轮摩托一阵轰鸣，程胜元第一时间把货物送到各家各户。

　　“刚开始一天没几个订单，大家担心在网上买东西不靠谱。”一些在外工作的年轻人，常常通过电商平台给家里买东西，久而久之，村里的中老年人也慢慢适应了这种购物方式，有人还主动学着自己下单。

　　“村里网购的人越来越多。”程胜元说，特别是受疫情影响，去年开始老乡们感受到了网购的便利，他平均每天要完成180个配送任务。

　　订单量快速增长的同时，注湖港村村民网购的商品种类也越来越丰富。包括杨春英自己在内，小到葱姜蒜，大到电冰箱、热水器，越来越多的村民已经习惯了指尖购物的生活。

　　“同样是过年买水果，以前大家来店里只问价格而不会关注产地，但现在经常可以看到阿克苏苹果、赣南脐橙、广西沙田柚等订单。”天天给村民送货，程胜元也总结出了其中的门道。

　　午饭过后，很多货物都配送出去了，杨春英的拣货篮里还剩下一包宁波风味汤圆和糯米糍粑，这是她网购给家人的点心。“新年吃点不一样的，我们也要过得有滋有味！”


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 08 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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