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春节假期

网联平台处理跨机构网络支付交易79亿笔

2021年02月19日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月18日电  （记者葛孟超）记者18日从网联清算有限公司获悉：2021年春节假期（除夕至正月初六）网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易79.37亿笔，金额4.98万亿元，日均同比涨幅分别为66.61%和84.07%。其中农历除夕交易笔数最高，单日超过16.51亿笔，较去年涨幅为45.10%。除夕跨年之夜，网联平台交易处理峰值超过6.74万笔/秒，系统成功率100%。

　　网联平台数据显示，春节假期消费市场火热，从消费构成来看，餐饮、观影、娱乐、购物等是假期期间的主要消费场景，直播带货等新型消费方式也延续良好表现。

　　餐饮行业活力再现，美食打卡成为就地过年的一大亮点。数据显示，部分品牌餐饮商家日均交易笔数和交易金额同比分别增长16倍和23倍。同时，餐饮外送服务也成为更多人异地过年的就餐选择，典型餐饮外卖商家日均交易笔数和交易金额同比增长均超两倍。

　　电影市场火爆逆袭，春节档迎来“高光时刻”。影视娱乐相关网络支付日均交易笔数和交易金额相较去年春节假期分别增长145倍和315倍。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 08 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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