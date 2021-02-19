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总投资超1300亿元

安徽集中开工272个重大项目

2021年02月19日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报蚌埠2月18日电  （记者韩俊杰）重大项目是稳投资、调结构、惠民生的重要抓手。18日下午，加快新兴产业高质量发展暨2021年全省第二批贯彻“六稳”重大项目集中开工现场推进会在蚌埠高新区主会场和安徽全省16个市分会场举行。

　　本次共集中开工272个项目，总投资1330.8亿元，今年计划投资452.9亿元。其中，制造业项目占比较高，包括战略性新兴产业和传统产业升级改造在内的制造业项目数166个，总投资706.1亿元。

　　在主会场，蚌埠市共参与本次贯彻“六稳”重大项目集中开工40个，其中新兴产业项目21个，包括凯盛科技碲化镉薄膜太阳能电池项目、药用玻璃等硅基产业基地重大项目15个，年产50万吨乳酸、年产30万吨聚乳酸等生物基产业基地重大项目4个。

　　据了解，“十四五”期间，安徽将打造具有重要影响力的新兴产业聚集地，统筹推进传统产业转型升级和新兴产业发展壮大。开展十大新兴产业高质量发展行动，在新一代信息技术、新材料、新能源、生命健康等领域打造增长引擎。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 08 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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