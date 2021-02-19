首批7家湖北实验室揭牌
2021年02月19日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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本报武汉2月18日电 （记者强郁文）18日，首批7个湖北实验室集中揭牌。华中科技大学牵头组建光谷实验室，武汉大学牵头组建珞珈实验室，中国科学院武汉病毒研究所牵头组建江夏实验室，华中农业大学牵头组建洪山实验室。同时布局组建的还有江城实验室、东湖实验室、九峰山实验室。湖北实验室是组织开展跨学科跨领域协同创新的综合性科研平台，由牵头组建单位联合相关领域优势力量，形成“核心+联盟”的创新格局，探索建立“开放、流动、竞争、协同”的用人机制和优秀人才吸引激励机制，赋予科学家充分自主权。
《 人民日报 》（ 2021年02月19日 11 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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