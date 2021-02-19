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北京实施创业带动就业三年行动计划

2021年02月19日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京2月18日电  （记者陈旭）记者从18日召开的2021年北京市就业工作视频会上获悉：2021年，北京市将加大创业服务力度，实施创业带动就业三年行动计划，通过提供资金、政策、人才等服务，扩大就业容量、提升就业质量。

　　据悉，三年行动计划期间，北京将深入开展市级创业孵化示范基地建设和创业大赛，通过提供资金、政策、人才、培训、指导、宣传等服务，挖掘优秀创业项目创新和带动就业潜力。积极推进创业指导专家团队建设，针对创业者实际需求开展指导服务。

　　据悉，今年北京市就业工作视频会从城镇调查失业率、农村劳动力转移就业、创业带动就业、支持新就业形态等方面部署重点指标。预计2021年，北京市城镇调查失业率将控制在5%以内，帮助农村劳动力实现转移就业3万人。

　　此外，北京还将进一步支持和规范发展新就业形态，加大支持灵活就业力度。加大社区服务力度，制定灵活就业人员增长计划，适当加大灵活就业补贴、公益性岗位补贴，对灵活就业人员提供与登记失业人员同等的公共就业服务。

　　2020年，北京把就业摆在“六稳”“六保”工作首位，将保市场主体作为保就业、保基本民生的关键，减负、稳岗、扩就业，牢牢守住了就业基本盘。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 12 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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