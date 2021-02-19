本报记者 顾仲阳

数据来源：国务院扶贫办、国家统计局等

制图：沈亦伶

门窗上贴着大红福字和春联，院角堆放着金黄的南瓜，云南省腾冲市清水乡司莫拉佤族村脱贫户李发顺家里，一派喜庆祥和的节日气氛。一大早，李发顺就做起了大米粑粑，他感慨：“去年一年，我家的小餐馆挣了近10万元。住新房，挣活钱，日子就像大米粑粑一样甜！”

敞亮的新房，整洁的巷道，陕西铜川市耀州区小丘镇移村脱贫户赵博兴热情地招呼，“快进屋坐坐，尝尝咱自家种的苹果。去年苹果销路好，卖了3万多元。今年再加把劲，收入还能往上蹿。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。经过8年持续奋斗，近1亿贫困人口实现脱贫。

这是决胜全面小康的“脱贫答卷”，这是令全世界刮目相看的重大胜利。

庆新春、贺脱贫，亿万脱贫群众告别穷日子，奔向更加美好的新生活。

以非常之举，攻克一个个贫困堡垒

“过去娃娃们盼着过年，能吃上肉，现在天天能吃上肉，每天都像过年！”宁夏回族自治区同心县旱天岭村脱贫户马志保感叹。

马志保还记得，原来住在老旱天岭，那日子真是苦，喝的是沟里收集的雨水，最苦的还是娃娃们，上学要越过两个大沟。2012年搬迁下山后，孩子上学有了明亮的教室，还吃上了免费营养午餐。产业扶贫资金帮扶，70%的村民养起了肉牛，2020年马志保养牛纯收入10多万元。“我们旱天岭村，不光脱了贫、摘了帽，而且村民户户有了产业，不少脱贫户还开上了小汽车。”村支书丁建华说。

旱天岭村的变迁，是这场脱贫攻坚战的缩影。党的十八大以来，从大别山区到秦巴腹地，从土家苗寨到雪域高原，决战贫困，中华大地号角嘹亮。

各级“链条”全面转动——中央统筹、省负总责、市县抓落实，五级书记抓扶贫，全社会广泛参与大扶贫。

中国特色脱贫攻坚制度体系全面建立——顶层设计逐渐完善，政策文件、实施方案相继出台，很多“老大难”问题顺利解决。

扶贫领域改革全面深化——资源投入由多头分散改为统筹集中，扶贫模式由偏重输血改为注重造血。

广大扶贫干部冲锋一线——300多万名驻村干部和驻村第一书记把责任扛在肩上，把任务抓在手上，打通扶贫政策落地“最后一公里”。

贵州省晴隆县广大群众难以忘记，原县委书记姜仕坤6年跑了60万公里，带着乡亲们跟贫困抗争，2016年因病倒在了脱贫一线。瞄准问题，靶向解决，四川省凉山彝族自治州越西县城北感恩社区党总支副书记罗保才，常年无休，“只要搬迁贫困群众过上好日子，再苦再累也值。”

在一个个贫困地区，广大扶贫干部、基层干部用超常规付出，攻克了一个个贫困堡垒。

以精准之策，确保扶贫扶到根上

脱贫攻坚贵在精准，重在精准，成功之要在于精准。精准扶贫精准脱贫成为这场脱贫攻坚战的基本方略。

——因贫施策，一项项好政策落地生根。

“直播带货，村里的腊肉卖火了”“新民宿5月能建好，田园综合体马上动工”……新春刚过，湖南省花垣县十八洞村好消息不断，脱了贫的苗寨正大步迈向乡村振兴。

“这一切都是精准扶贫带来的。”村支书施金通说，政策帮扶因地制宜，村集体发展起乡村旅游、矿泉水、猕猴桃等主导产业；分类施策，扶贫工作队引导年轻人搞旅游接待、中老年人养牛羊、留守妇女做传统苗绣。村民钱包鼓起来，人均收入近8年增长8倍；村子吸引力强起来，节假日游人如织，成了网红打卡地，返乡创业的大学生也越来越多。

贫有百种，困有千样，坚持精准扶贫方略，全国12.8万个贫困村、832个贫困县开对“药方子”，甩掉了“穷帽子”。

——靶向治疗，一个个脱贫难题迎刃而解。

疫情防控期间，外出务工困难，农产品销售不畅……党中央统筹疫情防控和脱贫攻坚，打出组合拳——40多项应对政策密集出台，点对点组织复工，优先稳岗帮扶，当年贫困劳动力外出务工规模同比不降反增10％；“互联网+”拓宽销售渠道，消费扶贫“带货”，化解农产品卖难。

“过江靠溜索，种地像攀岩”，云南省怒江傈僳族自治州脱贫攻坚任务艰巨。“深度贫困成因复杂，越复杂越要精准施策，要一户一策，更要探索一户多策。”怒江州委书记纳云德说。

挪穷窝，福贡县匹河乡托坪村村民李小波告别山上的“杈杈房”，搬进了安置小区的新楼房；换穷业，李小波当上生态护林员，妻子在扶贫车间上了班，全家年收入四五万元，顺利脱了贫，李小波高兴地说：“现在这日子很温暖、有盼头。”

靠着精准扶贫，怒江州实现了从区域性深度贫困到整体脱贫的千年跨越。在全国，政策聚焦深度贫困，资金、项目集中发力，挂牌督战最后52个未摘帽县，脱贫攻坚在不断发现问题、及时解决问题中深入推进。

坚持精准扶贫精准脱贫，脱贫攻坚扭转了上世纪80年代以来贫困人口减到3000万左右就减不动的趋势，如期实现了近1亿人脱贫。建档立卡贫困人口中，90%以上得到了产业扶贫和就业扶贫支持，2/3以上主要靠外出务工和产业脱贫，发展能力稳步提高。

脱贫群众获得感、幸福感、安全感明显增强

经过持续攻坚，脱贫地区发生了一系列历史性、标志性变化，脱贫群众获得感、幸福感、安全感明显增强。

——补上短板，脱贫地区发展基础更牢了。

“兰渝铁路通了后，每吨橄榄油运到北京，费用从1500元下降到400元，网速更快、快递通乡村，我们的橄榄油通过电商卖到了国外。”甘肃省陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司董事长刘玉红说。如今，60多万亩油橄榄搭上“互联网+”快车，成了陇南40万农户的致富树。

8年攻坚，脱贫地区新增铁路里程3.5万公里，100多个县结束不通铁路的历史；新改建农村公路110万公里，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路。农网供电可靠率达到99%，脱贫村通光纤和4G比例均超过98%……发展条件不断改善，全国脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强。每个脱贫县都有了2至3个特色主导产业，“十三五”期间，贫困地区一般公共预算财政收入年均增幅高于全国平均水平约7个百分点。

——“两不愁三保障”全面实现，脱贫群众生活上了个大台阶。

“日子有奔头，更好的日子还在后头呢。”自从脱了贫，内蒙古自治区兴和县城关镇二十三号村村民李三女总是乐呵呵的，治疗脑梗后遗症，她每年要住两次院，医药费能报销80%，孩子上学有补助，全家支出大大减轻；发展产业有指导员，种地养牛有补贴，收入持续增加，一减一增，日子就像芝麻开花节节高。

2013年至2019年，832个贫困县农民人均可支配收入年均增长9.7%。村村都有卫生室和村医，脱贫地区义务教育阶段控辍保学动态清零，760万户脱贫群众的危房全改造。“两不愁三保障”全面实现，脱贫群众心里更踏实了。

——基层治理能力提升，干群关系越来越近。

四川省巴中市巴州区红石梁村脱贫户王克林家门口的一块石头上，刻着“致富不忘共产党”7个大字。王克林说，为了让他家尽早过上好日子，帮扶干部可没少操心。2017年危房改造时，改造电线、安自来水、改厕改厨，镇党委书记谢江鸿一趟趟跑来帮忙，“我记得很清楚，有天下大雨，谢书记来了3趟，身上都淋湿了，真是把我家的事当成自家事一样上心。”

在脱贫攻坚一线，广大基层干部、扶贫干部尽心竭力为贫困群众办实事解难题，经磨炼长本领，赢得了广大群众发自内心的认可，基层组织凝聚力战斗力不断增强，为实施乡村振兴战略奠定了坚实基础。

在新生活新奋斗的起点，撸起袖子加油干

我们为什么能创造人类减贫史上的奇迹？

坚持党的全面领导，发挥中国特色社会主义制度优势。

浙江省宁波市多年如一日，帮助贵州省普安县把长毛兔产业做成脱贫支柱产业，手把手培训，村村建养殖小区，建设产业园打造全产业链，带动2000多户建档立卡贫困户养兔脱贫。

脱贫攻坚战中，各级党委“总揽全局、协调各方”，解决了许多长期想解决而没有解决的攻坚难题。东西扶贫协作、定点扶贫、“万企帮万村”精准扶贫行动……各方力量汇聚起强大的攻坚合力，办成了许多过去想办而没有办成的脱贫大事。

坚持群众主体，激发内生动力。

这些天，云南省昆明市东川区坪子村脱贫户张顺东忙活不停：为村里的残疾人提供联络服务，打理新开的“顺东商店”微店……“别家能脱贫，我家照样也能！”凭着这股劲头，身有残疾的张顺东种地养猪，骑三轮摩托车卖菜拉货，以超常的意志克服重重困难，成为村里首批脱贫户。

坚持开发式扶贫、志智双扶，脱贫攻坚的战场上，无数脱贫群众像张顺东一样撸起袖子干出了好日子。

脱贫摘帽是新生活新奋斗的起点，广大脱贫地区脱贫群众摘帽之后不歇脚，接续推进乡村全面振兴。

“民宿改造提升后，更多的客人住了下来，去年农家乐收入6万多元，卖土特产赚了8000多元……”江西省井冈山市茅坪乡神山村脱贫户彭夏英盘算着2020年的收支账，喜悦的神情在脸上荡漾。

“脱贫不脱政策，帮扶不减力度，我们的旅游饭越吃越香。”神山村村支书彭展阳介绍，随着一系列巩固提升脱贫成果的举措落地，神山村开起了精品民宿，建起了神山振兴学院，搞起了红色培训，目前80%的村民参与到乡村旅游中。脱贫摘帽后，井冈山大力发展全域旅游，推进“一户一块茶园、一户一块竹林、一户一块果园、一户一人务工”的产业就业模式，群众日子越过越好。

摘帽不摘政策，很多脱贫地区延续脱贫攻坚中形成的精准施策、选派第一书记和驻村工作队等有效机制和做法，积极巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。

“多亏了工作队，去年种冬桃增收了6000多元，今年我准备再种几亩。”陕西省石泉县饶峰镇光明村脱贫户王会建口中的工作队，以前叫脱贫攻坚驻村工作队，脱贫摘帽后就地转化为乡村振兴工作队。针对村里产业发展后劲不足的情况，工作队决定做大冬桃产业，带动群众持续增收。饶峰镇乡村振兴工作队总队长程贤军说：“脱贫摘帽后我们保持‘四个不摘’，巩固脱贫成果，全面做好乡村振兴这篇大文章。”

春回大地，万象更新，全面建成小康社会胜利在望，全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启，让我们继续奋斗，努力绘就乡村振兴的壮美画卷，朝着共同富裕的目标稳步前行！

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 18 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)