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看得见摸得着 学了就能鼓腰包（话说新农村）

常  钦
2021年02月19日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　提升农民培训的精准性、实用性，让培训内容更好满足需求、更贴农民心，才能让更多农民更好长本事、增收入，为乡村振兴注入蓬勃新动能

　　

　　节日期间，河南中牟县春岗村合作社理事长李峰依然围着草莓忙个不停：白天钻进大棚采摘，组织发货，晚上到合作社教学。村民们争着上“田间课堂”，成了新年春岗村一道别样的风景。

　　春岗村农民为啥喜欢培训？不少村民坦言：“看得见、摸得着，学了就能鼓腰包”。学会技术，生物防治、绿色种植，草莓摆上了城市超市货架；学通经营，抱团成立合作社，草莓告别挎篮叫卖实现订单销售；防疫、生产两不误，合作社请来教授讲农村电商、直播营销，不少村民开起网店卖草莓，收入长了一大截。一场场农民培训课，让村里人成了“明白人”，家家户户种草莓，去年亩均纯收入达到2.5万元。

　　乡村振兴离不开人才振兴。近年来，各地利用送教下乡、田间课堂、线上培训等形式，培养了大批农业专业技术人才，全国高素质农民达到1700万人，为确保国家粮食安全、加快发展现代农业、打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。但总体看，当前农村人才依然短缺，农民培训需求很大，然而有些培训离农民需求还有偏差：教技术的多，讲经营销售的少；有些课程“大锅菜一锅炖”，不对农民的口味。看来，要把农民培训这件好事办好，还需精准施策，做好供需衔接。

　　农民培训的主体是农民，要提升培训精准性，让农民愿意学、方便学。一方面，培训内容要量身定制、更接地气。农民培训要遵循客观规律，充分考虑农民群体的特殊要求。现在，农民对培训需求的面更广了，培训内容应从偏重生产环节向产业全链条拓展，从突出一产向三产融合拓展，“缺什么补什么，用什么教什么”，农民才能用得上、愿意学。另一方面，培训还要创新形式，把课堂放在村庄，从田间寻找教材，在生产一线答疑释惑，才能更好提升培训针对性。通过搭建线上平台、引导农民用好手机等新农具，促进线上线下培训有效融合。不少地方将网络直播引入农民培训，课堂“屏对屏”，服务“心连心”，参与互动明显增强，受到农民广泛欢迎。

　　农民培训目的是服务农民，要提升培训实用性，让农民学了用得上。过去有的农民培训看重覆盖率，面面俱到，反而学得不深、学得不专。实际上，分类施策，有所侧重，培训才能收到更好实效。比如，对发展潜力大的农村党员和产业带头人，培训应突出绿色发展、品牌创建、市场营销、风险防控等内容，提升产业发展水平和带动能力；对于刚刚脱贫的群众，用好农民田间学校，鼓励新型主体带着他们干，在生产实践中增长致富本领。培训不是走过场，要将农民培训课堂变成学习交流的平台，做好后续的点对点咨询、“实战”指导等全程跟踪服务，努力将农民培训效果转化为更多产业发展成果。

　　一年之计在于春。持续提升农民培训的精准性、实用性，让农民培训更贴农民心，才能让更多农民更好长本事、增收入，为乡村振兴注入蓬勃新动能。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 18 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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