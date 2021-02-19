李晓晴 梁似愚

“河里淌得哗啦啦，山上滴水贵如油。”贵州喀斯特地貌占全省面积的73.6％，因水而困。这些年，贵州水利部门采取多种措施治理石漠化，为石漠化片区巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴打下了坚实基础。

走进毕节市黔西县五里乡新法村，连片的头花蓼开得正盛，群山披上了粉色“彩带”。

“过去种地种到山尖尖，种一坡收一筐，几亩苞米地刚够口粮。”新法村村民杨群回忆。

“地块破碎，土壤贫瘠，水土流失严重，村子缺乏发展产业的条件。”新法村驻村第一书记张旭峰坦言。2014年，国家坡耕地水土流失综合治理工程项目落地，为村子带来了机遇。机耕道、作业便道、截排水沟、蓄水池等设施不断完善，水土流失得到有效治理，坡耕地变为了梯田，土层厚了，土质也更好了。

村里发展头花蓼种植，石漠地里长出花海。杨群把5亩地流转给了合作社，自己在基地打工，“每月能挣2000多元，比种苞米强多了。”

为了治理石漠化，贵州省水利厅加大投入，改善石漠化片区的耕地条件，从2012年起累计新增水土流失治理面积7051.94平方公里，农田灌溉水有效利用系数从2015年底的0.451提高到2019年底的0.479，越来越多跑水、跑土、跑肥的“三跑田”成了保水、保土、保肥的“三保田”。

安顺市平坝区高标准蔬菜生产基地里，万亩蔬菜田绿意盎然，农民忙碌的身影点缀其间。“摘了贫困帽，也不能松劲，如今村里条件好了，我们谋划把产业继续做大，让村民稳稳致富。”平坝区天龙镇高田村第一书记明华说。

一条条输水管、一座座蓄水池，让破碎的“斗笠田”变成了高标准农田。平坝区不断推进农田设施建设，创建了8100亩高标准蔬菜生产示范基地，蔬菜产业实现规模化、标准化发展，带动农民户均增收2万多元。

通过“公司+合作社+农户”模式，新发村的头花蓼发展到1300多亩。“每亩产值可达3000元，累计带动250多户农户增收。头花蓼开花时间长，村里又添置了上百个蜂箱，等蜂蜜上市，村民又能增加一份收入。”张旭峰笑眯眯地算起账。

源源清水“活”了产业。2016年以来，贵州省水利厅不断完善农田水利基础设施，建设了一批小塘坝、小渠道、小泵站、小堰闸、小水池等“五小水利”。截至2019年底，贵州石漠化片区发展蔬菜种植面积1042万亩，中药材面积428万亩，茶叶种植面积314万亩，主导产业累计覆盖了53.1万脱贫人口。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 18 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)