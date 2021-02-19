人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

贵州石漠化片区8年新增水土流失治理面积7000多平方公里

“三跑田”变成“三保田”

李晓晴  梁似愚
2021年02月19日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“河里淌得哗啦啦，山上滴水贵如油。”贵州喀斯特地貌占全省面积的73.6％，因水而困。这些年，贵州水利部门采取多种措施治理石漠化，为石漠化片区巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴打下了坚实基础。

　　走进毕节市黔西县五里乡新法村，连片的头花蓼开得正盛，群山披上了粉色“彩带”。

　　“过去种地种到山尖尖，种一坡收一筐，几亩苞米地刚够口粮。”新法村村民杨群回忆。

　　“地块破碎，土壤贫瘠，水土流失严重，村子缺乏发展产业的条件。”新法村驻村第一书记张旭峰坦言。2014年，国家坡耕地水土流失综合治理工程项目落地，为村子带来了机遇。机耕道、作业便道、截排水沟、蓄水池等设施不断完善，水土流失得到有效治理，坡耕地变为了梯田，土层厚了，土质也更好了。

　　村里发展头花蓼种植，石漠地里长出花海。杨群把5亩地流转给了合作社，自己在基地打工，“每月能挣2000多元，比种苞米强多了。”

　　为了治理石漠化，贵州省水利厅加大投入，改善石漠化片区的耕地条件，从2012年起累计新增水土流失治理面积7051.94平方公里，农田灌溉水有效利用系数从2015年底的0.451提高到2019年底的0.479，越来越多跑水、跑土、跑肥的“三跑田”成了保水、保土、保肥的“三保田”。

　　安顺市平坝区高标准蔬菜生产基地里，万亩蔬菜田绿意盎然，农民忙碌的身影点缀其间。“摘了贫困帽，也不能松劲，如今村里条件好了，我们谋划把产业继续做大，让村民稳稳致富。”平坝区天龙镇高田村第一书记明华说。

　　一条条输水管、一座座蓄水池，让破碎的“斗笠田”变成了高标准农田。平坝区不断推进农田设施建设，创建了8100亩高标准蔬菜生产示范基地，蔬菜产业实现规模化、标准化发展，带动农民户均增收2万多元。

　　通过“公司+合作社+农户”模式，新发村的头花蓼发展到1300多亩。“每亩产值可达3000元，累计带动250多户农户增收。头花蓼开花时间长，村里又添置了上百个蜂箱，等蜂蜜上市，村民又能增加一份收入。”张旭峰笑眯眯地算起账。

　　源源清水“活”了产业。2016年以来，贵州省水利厅不断完善农田水利基础设施，建设了一批小塘坝、小渠道、小泵站、小堰闸、小水池等“五小水利”。截至2019年底，贵州石漠化片区发展蔬菜种植面积1042万亩，中药材面积428万亩，茶叶种植面积314万亩，主导产业累计覆盖了53.1万脱贫人口。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 18 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
增值税发票数据显示春节假期居民消费市场持续活跃
　　人民网北京2月18日电 （记者车柯蒙）2月18日，记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期期间（2月11日-2月17日），全国居民消费市场持续活跃。与去年春节期间相比，消费快速稳步增长，受“非必要不返乡”倡议带动，用工大省消费大幅增长。…
税收数据显示：春节期间我国餐饮服务销售收入已恢复至疫情前常态水平
　　人民网北京2月18日电 （记者李源）记者今日从国家税务总局网站获悉，国家税务总局增值税发票数据显示，今年春节期间，我国餐饮服务销售收入同比增长358.4%，已恢复至疫情前常态水平，比2019年春节增长5.4%，其中茶馆服务、正餐服务、小吃服务实现较快增长，增幅分别为473.3%、421.5%、253.6%，餐饮配送服务、快餐服务保持稳步增长，增幅分别为148.7%、26.1%。 据介绍，今年春节期间（2月11日-2月17日），全国居民消费市场持续活跃，与去年春节期间相比，消费快速稳步增长，受“非必要不返乡”倡议带动，用工大省消费大幅增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部