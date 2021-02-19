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全国县（区）以上普遍设立就业公共服务机构，超过98%的街道、乡镇建立服务窗口

就业服务  暖民心惠民生（民生视线）

本报记者  李心萍
2021年02月19日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　2021年1月9日，江苏省海安市西场街道的志愿者在为就业者提供招聘咨询服务。
　　人民视觉
　　制图：沈亦伶

　　日前，人力资源和社会保障部公布2021年全国就业公共服务专项活动清单，清单上的就业援助月、春风行动、民营企业招聘月、百日千万网络招聘专项行动等，有的面向农民工，有的聚焦高校毕业生，有的专门针对残疾人，1至12月，月月有活动，日日有服务。

　　作为我国基本公共服务体系的重要组成部分，就业公共服务都包括哪些内容？我们如何才能享受相关服务？这些服务能效有多大？记者进行了采访。

　　政府出资，免费服务

　　依托就业公共服务，“十三五”期间，我国实现了零就业家庭动态清零

　　“砰”的一声关上门，一阵风似的往外跑。

　　“胡广兰，你急个啥？”家里人撵出去追问。

　　“‘就业超市’上新岗位了，我得去瞧瞧！”

　　民安华福社区，这个位于重庆市九龙坡区华岩镇的社区，早在2016年就创造性地开了一家“就业超市”，定时发布招聘信息，帮助社区居民解决就业难题。

　　胡广兰到达时，“就业超市”已经被挤得满满当当。超市内，综合服务区、信息发布区、招聘面试区、岗位自选区、技能培训区，各板块前都有人排队。这一天，胡广兰相中了重庆彩欧机械有限公司的普工岗位，由工作人员帮忙预约了面试时间。

　　“民安华福社区人口众多，就业困难人员也多，加上社区周边没有大型制造业企业，居民找工作不方便，我们就免费为居民求职和企业招工充当桥梁，做好服务接待、就业咨询等工作。”社区党委书记周培全说，目前社区的“就业超市”已有300余家用工单位入驻，累计举办215场招聘会，帮助1600多人实现就业。

　　家门口的“就业超市”，就是一家就业公共服务机构，其提供的“商品”是就业公共服务。人社部数据显示，目前全国县（区）以上普遍成立了就业公共服务机构，超过98%的街道、乡镇设立了服务窗口，就业公共服务体系逐步健全。

　　“就业公共服务是指以促进就业为目的，由政府出资向劳动者提供的公益性就业服务，包括登记求职、职业指导、职业介绍、创业指导等内容。”首都经济贸易大学副教授张成刚说。

　　对此，有人疑惑：“想就业找市场”的观念早已深入人心，如今大家找工作，都会去投简历、参加招聘会或是寻求中介机构帮助；经过多年发展，我国人力资源市场日渐成熟，已成为劳动者实现就业的主要载体，就业公共服务意义何在？

　　张成刚解释道，与人力资源市场的有偿服务不同，就业公共服务是免费的、公益性的。那些无力负担中介费用，或较难通过市场实现就业的就业困难群体，非常需要就业公共服务提供就业帮扶。“就业公共服务是对人力资源市场的有力补充，良好的服务措施有利于改善劳动力市场运行状况、减缓失业带来的消极影响、促进用人单位和劳动者有效对接，实现更加充分、更高质量的就业。”

　　实践表明，就业公共服务，对于政府调控市场、帮助困难群体就业发挥了重要作用。正是依托就业公共服务，“十三五”期间，我国实现了零就业家庭动态清零。有93.8%的建档立卡贫困户享受到了就业帮扶政策，贫困劳动力务工规模从2016年的1527万人增长至2020年的3243万人。

　　介绍就业，辅导创业

　　服务的重点群体有残障人士、城镇零就业家庭成员、大龄长期失业人员、高校毕业生

　　开展就业公共服务，实现“人岗精准匹配”是关键。从2021年全国就业公共服务专项行动清单看，举办招聘会是就业公共服务机构的工作重点之一。

　　2020年，在抗击新冠肺炎疫情中，不少就业公共服务机构将招聘会搬到了网上。

　　“线上平台已经成为上海就业公共服务主战场。”上海市人社局有关负责人说。2020年以来，通过优化求职者线上身份认证程序、简化用人单位认证流程等措施，上海市人社局官网“上海公共招聘”频道向在沪所有求职者开放，求职者可享受从岗位查询到简历投递等全程在线求职服务。

　　江苏省泰兴市在人社局网站和微信小程序里推出“泰兴市就业地图”，求职者可以通过区域筛选、行业匹配、精准搜索等多重方式进行检索，快速匹配合适岗位，用电话沟通、线上面试和“一键导航”的方式，快速入职。泰兴市人社局有关负责人表示，未来将持续加大“就业地图”的开发力度，真正将就业公共服务由“线下”送到“云端”，变“部门服务”为“掌上办事”。

　　2020年，全国人社部门创新开展大规模线上招聘，持续启动百日千万网络招聘行动、金秋招聘月等系列活动，累计发布岗位信息超千万人次。

　　近年来，就业公共服务的另一个变化是，服务的重点群体除了传统的残障人士、城镇零就业家庭成员、大龄长期失业人员等，还新加入了高校毕业生。

　　“这主要是因为，近年来，我国高校毕业生规模保持高位。而高校毕业生又是国家宝贵的人力资源，解决好他们的就业问题，既关系个人价值和家庭幸福，更关乎国家长远发展和社会稳定。”张成刚说。在2021年的11项就业公共服务专项活动中，有7项活动是针对高校毕业生的。

　　服务高校毕业生，“送岗位”是手段之一，创业服务也得跟上。

　　“没想到人社部门还能帮忙找贷款！” 孙邦耀2020年大学毕业后，创办了威海薪火智能科技有限公司，正为资金发愁时，当地的就业服务员上门为他介绍创业担保贷款政策。“提出了申请，一站式审核当天完成，20万元资金很快到账。”

　　近年来，人社部门将创业服务纳入就业公共服务范畴，通过搭建创业孵化平台、举办创业大赛、发放创业担保贷款、提供创业培训等形式，为有创业意愿的重点群体提供“一条龙”创业服务，对创业者“扶上马”再“送一程”，让有意向创业的人实现低成本创业，以创业带动就业。

　　补齐短板，提升水平

　　推进城乡服务均等化，促进服务智慧化、服务精准化，提高服务质量与效率

　　我国就业公共服务开展得如火如荼，问题和困难也不容忽视。采访中，不少受访者表示，我国就业公共服务仍然存在均等化不足、信息化不强、精准化不够等问题。

　　“‘十四五’规划建议提出健全就业公共服务体系，就是要在已有基础上，针对新形势新任务新要求，持续打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位就业公共服务体系，满足社会求职招聘创业等多方面的需求。”人社部部长张纪南说。

　　具体而言，要做好以下几方面的工作：

　　下好城乡“一盘棋”，推进服务均等化。当前，我国部分地区的就业公共服务仍依托户籍进行，有些非户籍人口在就业地仍无法享受相应的就业服务。“我们建议各地方推进体制机制改革，将就业公共服务从依托户籍，向居住证转变，使劳动者不论来自何方、去哪里就业和创业，都能享受同等的公共服务。”张成刚说。

　　另一方面，目前，我国在东西部之间、城乡之间的就业公共服务资源参差不齐。“这要求我们统筹调配服务资源，规范就业公共服务的基本要求、服务项目和服务方式，确保在不同区域可以提供大体相当的服务。”北京师范大学教授卫志民说。

　　用好大数据，推进服务智慧化。推动就业信息和数据互通共享，有利于降低信息获取成本，提高就业公共服务的质量和效率。

　　张纪南表示，接下来，人社部门将推动建立全国统一的信息系统，推进就业信息互联互通和数据共享，实现供求双方的即时匹配、智能匹配。

　　提升专业度，推进服务精准化。要实现“人岗精准匹配”，就要求就业公共服务机构根据不同劳动者的自身条件和服务需求，构建精准识别、精细分类、专业指导的服务模式，提供个性化服务措施和解决方案。

　　“应鼓励引导社会力量广泛深入参与就业服务，推进服务主体多元化。”张成刚说，例如可以探索建立创业指导专家、就业指导专家等志愿者团队，为劳动者多渠道提供专业化服务。

　　卫志民建议，有关部门应进一步深化改革，通过税收优惠、政府购买社会服务、PPP模式等方式，支持社会力量提供专业的就业创业公共服务，提高服务质量与效率。

　　就业，是每年800多万高校毕业生对未来的美好期待，是2亿多农民工每月期盼的足额工资，是千万贫困家庭脱贫致富的希望。要实现更高质量更充分的就业，离不开健全就业公共服务体系。我们期待，就业公共服务机构能持续提升服务水平，帮助稳定就业基本盘。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 19 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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