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“适老化”需要综合施策（多棱镜）

邱超奕
2021年02月19日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　适老化改造绝不是为了应对“银发潮”被动地去缝缝补补，它对经济社会发展的影响广泛且深远，我们应从更宏观的层面来理解和开展这项工作

　　

　　在社会生活和居家养老过程中，少遭遇点“够不着”“不会用”的磕绊阻碍，多一些便利和从容，是当下很多老年人的期盼，也是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要抓手。近期，多个部门密集推出鼓励政策、开展专项行动，对互联网应用和老年人居家住宅等进行适老化改造。迎接“银发潮”，顶层设计见真章，值得嘉许。

　　近年来，随着我国老龄化程度持续加深，老年人日益增长的美好生活需要与社会供给“不适老”之间的矛盾逐渐凸显：公交车台阶无法升降，小区缺乏坡道和电梯，商场自助终端操作繁琐；外出走不动了想歇会儿，路边一把椅子都找不到……

　　可以说，开展适老化改造，“急”在眼前，利在长远。

　　这是提高老年人生活质量的必要手段。2019年我国超过1.8亿老年人患有慢性病，患有一种及以上慢性病的比例达75%，带病生存很普遍。适老化改造既能对健康老人起到预防作用，降低受伤、生病等风险，又能改善失能半失能老人的生活质量。

　　这是促进家庭幸福、增进社会和谐的必要措施。我国超过90%的老年人选择居家和社区养老，适老化改造能有效提高他们的生活自理能力，缓解老年人的孤独感和焦虑感，节约家庭和社会照料成本。

　　适老化改造市场潜力巨大，是拉动内需的重要途径。当前，适老化产品和服务供给不足而需求旺盛。全国老龄工作委员会发布的《中国老龄产业发展报告》显示，2014年到2050年，我国老年人口的消费规模将从4万亿元增长到106万亿元左右，“适老化”带来的就业、创新、投资等机遇为全社会所共享，能创造可观的经济效益。

　　事实上，适老化改造并不只是针对老年群体去“量身定制”——细思忖，老年人感觉不便之处，有很多是公共设施和公共服务；而补齐这些“短板”，可惠及老幼病残孕多个群体。更何况，每个人终将变老，适老化设施人人都用得上，越早建设，越能摊薄成本、扩大受益群体；越早开展，越能积累经验，提高服务质量，更好改善民生。

　　因此，适老化改造绝不是为了应对“银发潮”，被动地去“缝缝补补”，它对经济社会发展的影响广泛且深远，我们应从更宏观的层面来理解和开展这项工作：

　　一是提高基础设施适老化水平。国家卫健委等机构发布的《老年人防跌倒联合提示》显示，跌倒是我国65岁以上老年人因伤害死亡的首位原因。我们应对老年人居家、社区和公共场所等各种环境，特别是老年人高频接触的那些生活场景，比如医院、公园、公交站等，加快适老化改造。

　　二是提高科技产品的适老化水平。互联网、人工智能等新技术并非年轻人的专属，不能让老年人陷入“数字鸿沟”。近期，国务院办公厅出台相关文件，要求有效解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难。在加强政策监管和支持外，还应引导相关企业把握市场机遇——我国已有2.54亿老年人口，正步入老年人门槛的“60后”中，愿意“尝鲜”“追新”者不在少数，这是多么巨大的一块市场蛋糕！

　　三是在社会治理中多些适老化思维。要把老龄化当作“普遍”“常态”“长远”的问题去看，将适老化观念融入社会治理各项工作中，体现在更多政策思路中，为老年人乐享生活提供制度保障。

　　开展“适老化”需要综合施策，让一个更加安全、体贴、舒适的老年友好型社会加速到来。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 19 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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