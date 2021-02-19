本报记者 齐志明

相同的盒子中放置不同的商品，消费者事先不知道盒子里装的是哪一款，但有一定概率能够抽到自己心仪的商品——时下，这种叫“盲盒”的消费非常火爆，有的消费者甚至到了“买买买”停不了手的地步。盲盒为何能如此畅销？有哪些潜在消费陷阱？又该如何治理市场乱象？

“盲盒”存在过度营销、虚假宣传和产品质量缺陷等问题

除了最初的玩具，眼下餐饮、美妆、文具、图书等商品的销售都掀起了“盲盒风”。有调查显示，2019年国内盲盒行业市场规模为74亿元，预计2021年将突破百亿元。

中消协提示，“盲盒热潮”中的问题不容忽视：

商家过度营销，消费者易中套“上瘾”。经营者营销花样很多，有的是通过与明星、网红主播等合作，提高曝光率；有的是通过玩家分享、讨论、交换等方式，唤起消费者的收藏心理和炫耀心理，激发购买欲望；还有的打造“系列”概念，并设置一个最难获得的“隐藏款”进行饥饿营销，而抽中概率极低。

“这种类似于抽奖的营销策略，鼓励消费者开展非理性消费，是商家吸引青少年群体的营销方法之一。”中消协投诉部主任陈剑说，青少年群体好奇心强、喜欢攀比、消费观念尚不成熟，容易为盲盒“上瘾”，有的甚至为了抽中“隐藏款”而直接“端箱”——为买到只有1%甚至概率更低的商品，将上百个盲盒全部买下。

商家涉嫌虚假宣传，到手货品与宣传不符。盲盒与普通商品相比，具有很强的信息不对称性，消费者只能依靠商家的广告宣传来选购，这就很容易被商家的夸大商品价值、虚构中奖概率、颜色款式不符等虚假宣传所误导。

产品质量难以保障，假劣、“三无”产品时有出现。消费者拆开盲盒后，有的产品可能不符合有关国家安全标准；有的可能是假冒的山寨品或者二次销售品；有的是没有生产日期、质量合格证以及生产厂家的“三无”产品；还有的存在划痕、掉漆、污渍等质量瑕疵。

消费纠纷难以解决，售后服务亟待改善。有消费者反映一些商家“店大欺客”，消费者遇到质量问题只换不退；还有消费者反映商家售后服务效率低下，对消费者的问题一直拖延处理。

经营者须承担质保责任，消费者要理性消费

“很多没有市场竞争力甚至滞销的商品，在蹭盲盒的营销热度；有的经营者将盲盒当作是‘清库存’的工具，赢得了眼前的利益却丢掉了长远的口碑。这些行为不仅损害了消费者的合法权益，也扰乱了市场正常秩序。”陈剑说。

中消协认为，经营者要切实遵守《消费者权益保护法》《电子商务法》《产品质量法》等法律法规的规定，做好以下几方面工作：

——须承担法定的质量担保责任。盲盒的基本属性是商品，经营者必须保证产品来源可靠、链条完整，杜绝“三无”产品和仿冒品；同时积极履行退货、更换、修理等经营者义务，不得以“附赠品”“抽奖品”等借口免除应当承担的质量保证和售后服务义务。

——须确保商品质量信息真实。尽管盲盒销售中关于产品的款式等存在一定的保密性，但关系产品质量和服务的信息，如产地、成分、生产日期、保质期、使用存储条件、安全警示、价格、“三包”等均应充分告知，盲盒内物品的商品价值、出现概率、分布方式等关键信息也须真实透明。

——须适度营销，不可进行消费误导。用一些粗制滥造的产品糊弄消费者，只能产生短期的吸引力，会很快消耗消费者的信任感，损害自身商业信誉，企业难以获得长久稳定的发展。

中消协提醒广大消费者，要认识到盲盒具有不确定性的本质，认清并防范商家过度营销的套路，切勿跟风与攀比；要结合自身经济能力、消费需求和兴趣爱好等，量力而行、理性消费。购买盲盒时，要尽量选择信誉高、口碑好、售后服务完善的商家进行交易。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 19 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)