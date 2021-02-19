新华社记者

原标题：“原年人”上线，“数”数牛年春节新姿势！

一组数字，串起牛年新春——零售和餐饮消费超过8200亿元，电影票房突破78亿元大关，超过1亿“原年人”选择就地过年，6.6亿件包裹上演年货“新春运”……

这个春节，就让我们数一数，“数字”里藏着哪些过年新姿势？

8210亿元！牛年消费“new”范儿足

这个春节，14亿中国人的购买力有多“牛”？

据商务部监测，2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%。春节假期，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易79.37亿笔，金额4.98万亿元。

一张年货清单，不仅装点了“年”的仪式感，更映射着消费趋势、代际变化和社会变迁。

今年春节，“90后”“00后”登上家庭舞台C位，成为新晋年货“主理人”。在天猫年货节上，“90后”的下单比重超过六成。

“小时候过年，冰箱里塞满了鸡鸭鱼肉，就为了春节那几天给我们解解馋。今年我置办年货，给爸妈买了按摩椅和洗碗机，坚果零食也都是挑少油少盐的，吃着更健康。”家住天津的“90后”吴彤对记者说。

消费升级趋势下，“健康”“绿色”“科技”成为国人购物车里的关键词。

数据显示，春节期间，苏宁易购智能厨电销售增长170%，主打净味杀菌、干湿分储等功能的高端智能冰箱，线下销量增长77%。

“原年人”的餐桌上，年夜饭消费生态正在悄然改变。

防疫带动年夜饭“从大堂到线上”。京东大数据显示，从大年三十至正月初五，年夜饭礼盒、年货礼盒、方便菜等相关产品比去年农历同期增长90%；农历腊月二十八至除夕，某外卖平台年夜饭半成品销量同比增长4倍。

一键下单“云”上约饭、半成品礼盒拯救厨房小白、直播间里大厨在线教学……特殊的春节，年夜饭花式“开席”，抚慰异乡人的胃和心。

就地过年，以往在春节略显“冷清”的大城市商业体，在今年迎来久违的“高流量”——王府井商业街客流超53万人次，杭州湖滨步行街综合体销售额较去年同期增长486%。春节期间，全国热门商圈支付宝交易金额平均增长108%。

6.6亿件包裹！年货“狂奔”上演“新春运”

特殊之年，我们见证了一个不用“抢票”的春运。

据统计，在各地倡议之下，今年全国超过1亿人选择就地过年。数据显示，春节7天假期全国共发送旅客9841.6万人次，比2019年同期下降76.8%，比2020年同期下降34.8%。

人未回乡，一份份思念却搭着包裹飘向远方。

贵州酸菜、湖南腊肉、云南火腿……各地年货“反向狂奔”，开启了一场声势浩大的“新春运”。

国家邮政局数据显示，春节期间，全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%；大年三十至正月初五，京东平台的异地订单成交额比去年农历同期增长58%；菜鸟数据显示，腊八到小年，从县区寄往大城市的包裹平均增长两成以上。

“腊肉、香肠、炸酥肉，爸妈寄来的年货塞了满满一冰箱，虽然没能回家过年，但家乡的味道一点也没变。”老家在四川的刘梓萌说，就地过年就是为战“疫”做贡献，期待疫情早日消散，明年春节和家人一起团圆。

公安交管部门公布的数据显示，与往年春节相比，高速公路流量下降约20%，一些城市市区交通流量较往年春节相比有所上升。

地方相关部门也“各显神通”，亮出多项便民举措。广州推出多条“如约专线”，直达大型花市和特色景区；浙江嵊州全市241个行政村设立了“四好农村路”物流服务网点，让老乡们网购、寄年货更方便；宁夏固原推广“全微通”农村客运服务平台等新业态，打通群众出行“最后一公里”……

为确保春节期间道路交通安全，各地公安交管部门日均投入警力15.4万人次、警车5.3万余辆次，全力守护节日平安。

票房破78亿元！看电影、本地游成过年“标配”

看电影、就近游、密室逃脱……这个春节，“原年人”就地过年的“打开方式”并不单调。

在北京西单大悦城10层的首都电影院，尽管已经晚上10点，检票口依然排着长长的观影队伍。“大半年没看过电影了，没想到春节档这么火，今天好不容易刷到两张票，赶紧下单约了好朋友过来。”第一次在北京过年的周妍说。

国家电影局数据显示，除夕至正月初六，全国电影票房达78.22亿元，再次刷新春节档票房纪录；支付宝数据显示，春节日均观影买票人数增加超560%。

就地过年，旅游方式有哪些新变化？

常态化疫情防控下，本地游、周边游、短途自驾游成为不少人的新选择。飞猪平台数据显示，“本地游”预订量同比涨超660%；根据同程航旅数据，周边游整体环比涨幅达289%，部分城市周边游同比增长300%以上。

关中民居错落有致、潺潺流水绕村而过……距离西安市区1小时车程的西咸新区泾河新城茯茶小镇，春节期间游客络绎不绝，仅2月13日当天，小镇就接待游客5.6万余人次，是2019年春节同期的5倍多。

短途游带动了城市郊区度假酒店、民宿等预订火爆。商务部发布的数据显示，春节期间北京延庆、密云等郊区住宿消费同比增长3倍以上，上海崇明、青浦等郊区住宿消费增长2倍以上。

别样牛年，充满别样“云”味。“云拜年”“云聚会”“云红包”，变的是欢庆和分享的方式，不变的是浓浓年味和暖暖亲情。(记者王雨萧、于佳欣、魏玉坤、吴雨、刘奕湛、宋瑞、姚友明)

(责编：赵竹青、吕骞)