原标题：MLF操作利率连续11月持平

昨天，央行宣布开展1年期中期借贷便利(MLF)操作2000亿元，中标利率为2.95%，与1月持平，本月MLF到期规模2000亿元，这意味着本月MLF“量平价稳”。

2月MLF操作利率持平，已连续11个月保持不变。东方金诚首席宏观分析师王青认为，这符合市场预期，体现货币政策“稳”字当头。节前央行连续实施逆回购操作，操作利率保持稳定，实际上已预示本月MLF利率会保持不变。

MLF操作利率是1年期LPR报价的参考基础，自2019年9月以来，两者一直保持同步调整。考虑到节前市场利率出现一定幅度的上行波动，银行下调2月LPR报价加点的动力不足，本月20日公布的1年期LPR报价将大概率保持不变。

王青判断，在政策利率保持稳定、存款利率刚性较强的预期下，未来企业一般贷款利率将经历一个由“降到稳”的过程。今年信贷政策要点将从上年的“量升价降”转向引导资金重点流向科技创新、小微企业和绿色发展等领域，而房地产行业以及地方政府平台融资环境则会有不同程度的收紧。(记者 潘福达)

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