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牛年股市基础更牢韧性更足

祝惠春
2021年02月19日07:57 | 来源：经济日报
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原标题：牛年股市基础更牢韧性更足

　　2月18日，A股牛年开市。受春节假日期间外围市场普遍大涨的带动，沪深两市大幅高开，随后震荡调整，呈现沪强深弱走势，上证指数涨0.55%，深证指数跌1.22%，创业指数跌2.74%。据Wind数据，A股市场，涨3585家，跌517家，平67家，北向资金净买入额50.73亿元。

　　市场出现一定的震荡，在情理之中。今年以来，A股市场总体保持了稳健发展势头，牛年股市基础更牢，韧性更足。

　　基本面持续向好

　　从外围看，全球防疫取得积极进展，使得全球经济复苏预期提振。

　　从国内看，经济稳健向好的基本面为市场走强赋能，成为股市健康发展的根本动力。

　　2020年我国经济一枝独秀，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。今年1月份金融数据显示，企业中长贷强劲增长，新增社会融资规模超预期，而春节期间消费市场表现更是振奋人心，经济整体复苏态势比较确定。

　　值得一提的是，2月18日，有2000亿元中期借贷便利（MLF）和2800亿元逆回购到期，中国人民银行开展相关操作，实现净回笼2600亿元。目前，在世界主要经济体中，我国是唯一一个实行利率正常化货币政策的国家。从货币和社会融资规模增速要跟名义经济增速相匹配的角度考量，这些情况都表明，我国经济基本面持续向好，这为A股走强提供了坚实支撑。

　　资金面合理充裕

　　资金面是影响股市的又一重要因素。在货币政策合理适度的基础上，当前还有两大中长期资金值得期待。

　　一是外部资金的进入。中国经济出色表现，加上利差，大量外资流入A股。仅1月份，北上资金净流入就达992.15亿元。

　　与此相呼应，我国资本市场对外开放的大门越开越大。取消证券公司、期货公司和基金管理公司的外资持股比例限制，降低境外机构投资者在中国境内开展证券期货投资的准入门槛，简化审核程序，扩大投资标的范围……中国资本市场对全球资本的吸引力还会持续增强。

　　二是居民储蓄转移，中长期资金加快入市。当下，通过资本市场去配置好公司的股权，分享改革开放成果，成为投资者共识。进入2021年以来，新基金募集规模破7000亿元，相当于2020年全年新基金规模的22％，春节后首周就有18只基金密集发行。

　　与投资者投资热情相呼应，监管层以更大力度推进投资端改革，加大权益类基金产品供给与服务创新力度，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地，优化中长期资金入市环境，市场韧性明显增强。

　　因此，总体看，资金面上虽会有波动，但是全年仍会流动性合理充裕。

　　政策面生态优化

　　当然，资本市场的内外部环境仍存在诸多不确定性，风险挑战依然不少。因此，股市健康发展的一个重要前提是加强宏观形势的跟踪研判，密切关注市场流动性变化，严密监控资金杠杆水平，动态完善应对政策，严防跨市场跨领域跨境的交叉性、输入性风险，切实维护市场稳定运行。

　　我国资本市场服务实体经济的规模和深度，还有很大提升空间，需要不断提升直接融资比重。当前，A股市场正发生深刻的结构性变化，资本市场的枢纽地位日益显现。从引导资源配置的角度看，将从“十四五”的中长期视角，合理确定资本市场重点支持的方向和领域，完善服务创新驱动发展的体制机制安排。与此同时，稳步推进全市场注册制，加快推进配套制度规则完善、严格退市监管，依法从严加强对上市公司、中介机构等各类市场主体的日常监管，优化市场生态。由此，A股市场结构分化将成为常态，过去热衷“炒小炒新炒差”的土壤环境已不复存在，而基本面扎实、业绩好、符合经济转型升级大方向的好公司会不断受到资金青睐。

　　牛年股市将为“十四五”开好局、为构建新发展格局提供强劲动力。

(责编：赵超、吕骞)

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