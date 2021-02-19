祝君壁

原标题：快递包装如何绿色转型

春节期间，置办年货，购置新衣，添置物品，让很多人要频繁收发快递。但是，在愉快收发快递的同时，一大堆的包装废弃物也常让人们头疼不已，快递包装应如何实现绿色转型？

近日，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，提出了一系列可操作的政策措施，值得叫好。

笔者认为，虽然政策指明了方向，但快递企业在推进绿色生产上还要再“给力”一点。严守包装物料采购关，严防不符合国家绿色包装标准的包装箱、包装袋、胶带等封装物品进入生产各环节，并运用科学技术推动形成绿色生产方式。

同时，快递包装绿色转型政策要想真正落实到位，光靠快递企业还远远不够。只有全产业链共同发力，才是快递包装标本兼治的关键。邮政快递业仅是包装全生命周期中使用包装的一个环节，快递包装绿色转型需要产业上下游全链条分工协作、共同发力。

首先，要强化电商快递包装协同治理。目前，电商包裹占快递业务量的70%以上，快递物流包装只是最外层包装，里面的二次包装同样需要绿色转型。目前，快递业正在推动快递过程不再二次包装，并提出“到2022年底，电商快件不再二次包装比例达到85%；到2025年底，电商快件基本实现不再二次包装”的目标，这就需要上下游共同努力减少产品包装和电商包装。

为此，建议电商设计并应用满足快递物流配送需求的商品包装。选择一批商品种类，推广电商快件原装直发，推进产品与快递包装一体化。同时，强化电商平台和经营者的责任，加大约束，并督促寄递企业加强采购管理，开展操作标准化规范化建设。

其次，要加快推进可循环快递包装应用。建议上下游企业抓紧培育可循环包装新模式，扩大可循环快递包装的使用范围。聚焦应用场景，选择重要区域或线路，开展试点示范，争取尽快形成一批可复制可推广的应用回收模式。

同时，要进一步丰富可循环快递包装回收方式和渠道。鼓励电商、快递企业与商业机构、便利店、物业服务企业等合作设立可循环快递包装协议回收点，投放可循环箱的智能回收设施。

此外，快递包装绿色治理需要动员公众共建共治。只有每一位消费者都能在收发快递包裹时支持、配合绿色包装，快递包装才能真正实现绿色转型。

(责编：赵超、吕骞)