何勇

原标题：“电竞劝退”给青少年盲目入局打一针清醒剂

据报道，成都一家电竞教育机构里，一年能招收100多位学员，他们多多少少存在厌学、沉迷游戏等问题。而经过专业培训与各类模拟比赛，大部分人最后都能认清自己与职业选手的差距，回归现实。这样的培训有一个特殊的称呼，即“电竞劝退”业务。

前不久，一名10岁出头的小学女生对我说，她有颜值，电竞打得也不错，她想打职业电竞，不想继续读书，但爸妈不理解她、不懂她，很苦恼。对这类孩子，显然很有必要送进“电竞劝退”培训班进行现实教育，让他们认识电竞行业的残酷。

随着电子竞技列为体育项目，职业电竞选手成为运动员，加上动辄年收入几百万元，明星选手年收入过亿元，对青少年人群形成巨大的吸引力，越来越多的青少年尤其是从小爱玩网络游戏、手机游戏的青少年，想走职业电竞之路，把当职业电竞选手作为人生理想和职业追求。这本身是自然而然的事情，也是很正常的一个选择，不必视为洪水猛兽。

但是，我们必须清醒地认识到，青少年盲目进入职业电竞行业，甚至把走职业电竞之路当成厌学、沉迷网络游戏的挡箭牌，这非常不利于个人健康成长，危害巨大，必须引起全社会的重视。

不同于普通玩家玩游戏，职业电竞行业属于名副其实的吃“青春饭”行业，选手的“黄金年龄”非常短。RNG电子竞技俱乐部英雄联盟战队负责人阮琛曾表示，电竞业从业者年龄通常在14岁到25岁之间，“黄金年龄”在15岁到20岁之间。这个年龄段正是一个人的学习成长阶段，一般在读中学、大学。这个年龄段的青少年如果选择走职业电竞之路，意味着将放弃学业。另一方面，职业电竞不仅需要努力、拼搏，还需要天赋，并不是每一个人都适合当职业电竞选手，职业电竞行业的淘汰率非常高。

处于青春叛逆期的青少年，在没有受过足够学校教育的情况下，进入职业电竞行业，结果又被行业淘汰，重新回归“社会”，他们不仅“三观”可能有问题，而且没有一技在身，甚至缺乏基本的听、说、读、写能力，很难在社会上立足。

有了“电竞劝退”业务，可以通过疏导的方式，帮助那些并不适合走职业电竞之路的青少年认清自己，回归现实，减少乃至避免青少年走人生弯路。“电竞劝退”实质上是给青少年盲目入局打了一针清醒剂，应当成为电竞教育的重要组成部分。

何勇 来源：中国青年报

(责编：赵超、吕骞)