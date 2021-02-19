孙杰

原标题：3000多只个股上涨补发“红包”

牛年开市首个交易日的“戏码”，是很多A股股民万万没有想到的。三大股指集体高开低走，上演了“开盘即巅峰”，股民期盼的指数开门红未能如期兑现。最终，仅有沪指勉强收红，深指和创业板指均翻绿大跌。但不少股民还是很开心，“红包”最终还是到手了——两市3000多只个股迎来开门红，而此前备受追捧的机构抱团股，却集体遭到重挫，一片绿油油。

沪指早盘突破3700点

春节假期还没过完，朋友圈里就流传着一个段子称，大多数人过完春节是不想上班，只有A股股民个个摩拳擦掌，等待重新开市。原因是，春节期间外围股市“不打烊”并持续上涨，日本股市创30年新高，美股三大指数盘中均创下历史新高，港股农历牛年首个交易日也全面飘红，A股股民们自然都盼望着牛年开年，市场能补发一个大“红包”。

果不其然，早盘开盘三大股指集体大幅高开，沪指涨幅一度超过2%，快速突破3700点，创下2015年8月以来的指数新高。可好景不长，在权重股拖累之下，深指和创业板指随后双双翻绿，大幅跳水。截至当日收盘，牛年首个交易日沪指收涨0.55%，收于3657.36点；深指、创业板指则收跌1.22%、2.74%。

如果从指数来看，仅有沪指勉强收红的场景，自然不符合股民们对牛年“开门红”的强烈预期。但让很多股民开心的是，虽然指数不及预期，可市场赚钱效应却是实实在在的。两市4000只左右在交易的个股中，有3483只飘红上涨，仅有491只个股下跌，整体上涨面高达87%。沪深两市合计成交额再度突破万亿元大关，达到约1.1万亿元。

相比于前段时间“赚指数不赚钱”的严重分化行情，这可谓是对节前行情的一个大反转，跌指数、涨个股的行情反而让股民们更兴奋。

机构抱团股集体熄火受重挫

自去年下半年开始，A股抱团之风盛行。不过，牛年首个交易日里，以贵州茅台、美的集团、宁德时代等为代表的机构抱团股却风光不再。

春节前，贵州茅台股价一路飙涨至2600元上方，总市值也暴增至3万亿元。但昨天贵州茅台遭遇市场当头一棒，主力资金全天净流出超10亿元，股价全天大跌5%，一个交易日内市值缩水1600多亿元。其他白酒股也纷纷跳水，五粮液下跌2.67%，洋河股份、老白干酒跌幅近5%，泸州老窖、今世缘、酒鬼酒、水井坊等跌幅均超过6%。

大消费股中，海天味业大跌8.4%，家电股美的集团大跌8.23%，这些都是基金抱团股的典型个股。数据显示，当日主力资金净流出额排名居前的个股中，就有美的集团、立讯精密、海天味业、泸州老窖、贵州茅台。

崩塌的不止是A股抱团股，港股抱团股也未能幸免。腾讯控股股价一度上涨超2%，达到每股775港元的历史新高后出现回落，最终全天收跌超过1%，美团、快手跌幅更是超过5%。随着疫情形势缓和，医疗医药板块出现明显下跌，港股生物医药股集体大跌，百济神州、康希诺生物跌超9%，药明康德跌幅超6%。

有色金属、石化、钢铁、煤炭等板块却在集体爆发。紫金矿业开盘即封涨停，园城黄金、中国铝业、云南铜业等10多只个股涨停。中国石油全天大涨4.29%。春节期间，全球资源能源等大宗商品受到全球补库存的影响而出现价格大幅攀升。机构认为，在美国释放流动性的背景下，有色、石油等大宗商品价格大涨，核心逻辑是经济复苏将加快。

资金寻找新的价值洼地

机构抱团股集体趴下，这是否意味着市场风格在切换？有声音认为，机构抱团股前期涨幅巨大，短期看已不具备性价比优势，资金寻找新的价值洼地也在情理之中。牛年首个交易日出乎意料的行情，是否还延续需要持续观察，但高位抱团股暴露出风险后，资金开始转战低位抱团股，并非没有可能。

国泰君安证券陈显顺策略团队认为，当前市场仍处于龙头趋势之中，但龙头趋势尚存在较大分化行情。绩优蓝筹仍是下一阶段的交易方向，建议积极布局非抱团绩优蓝筹，尤其是高景气的全球定价周期产品与中游制造业。

中金公司也认为，进入2021年，随着疫情影响渐行渐远、发达市场消费出行需求恢复，可能会支撑原油价格攀升。值得注意的是，定价周期相关的部分板块，是目前市场上估值相对偏低的领域，这些板块的补涨可能意味着一块估值洼地可能被填平。

近期，国内基金新发规模依然较高，海外资金风险偏好提升，待入市资金规模庞大。中信证券A股策略首席分析师秦培景表示，充裕的市场流动性将推动A股延续慢涨行情。

(责编：赵超、吕骞)