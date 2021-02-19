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国内家电出口去年突破800亿美元，规模保持历史同期最佳水平

大小家电出口延续向好增势

2021年02月19日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2月18日电　（记者韩鑫）记者近日从中国家用电器协会获悉：2020年，中国家电行业稳步恢复，全行业实现主营业务收入1.48万亿元，同比仅下降1.06%，全年累计出口额837亿美元，增长18%，出口额规模保持历史同期最佳水平，且增速为近10年来最高。

　　看营收，在一季度行业运行形势严峻情况下，自去年4月以来持续好转，基本弥补了第一季度的损失。分行业来看，以冰箱、冷柜为代表的制冷行业恢复速度较快，数据显示，大家电中，除了空调外，冰箱、冷柜、洗衣机等产品年内产量均已转正。小家电中，吸尘器、电热烘烤、微波炉等产品产量也实现大幅增长。

　　家电行业经济效益的好转得益于出口市场强力拉动和线上渠道持续开拓。从出口情况看，2020年，中国家电业出口自6月份开始强劲反弹。其中，大小家电均延续三季度以来的向好增势，且增幅持续扩大，零部件出口与去年持平。分区域看，中国家电业对亚、欧、北美三大主要经济区出口增速均创年内最高，且规模也均创历史新高。从零售市场看，奥维云网数据显示，目前家电零售市场已全面过渡为线上市场主导、线下市场辅助的格局。即使是空调、电热水器这类需上门安装的大家电，其线上渠道比重也已占到50%以上。

　　“尽管受到疫情冲击，但随着疫情防控向好态势和各项促消费政策落地生效，厂家商家积极调整措施，家电行业产销陆续恢复正常，市场需求逐步恢复，出口走出了漂亮的V型反转。”中国家用电器协会有关负责人说，据预测，今年上半年，得益于消费升级红利释放及高品质新技术的产品供应，家电行业整体的内销市场将呈现较明显的恢复性增长。从外需看，中国产业链优势仍将进一步凸显，出口或将恢复常态性增长。

(责编：赵超、吕骞)

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