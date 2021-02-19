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为信用信息筑牢安全堤坝（人民时评）

葛孟超
2021年02月19日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　为征信业建章立制，必将有利于加快建设适应数字经济时代的现代征信体系，推动征信业持续健康发展

　　

　　信用是市场经济的基石。近年来，加快推动社会信用体系建设已成为社会共识。其中，征信体系与个人和企业密切相关，也是社会信用体系建设的重要组成部分。

　　人无信不立，业无信不兴。征信体系在防范化解重大金融风险、服务实体经济、优化营商环境、增强社会诚信意识等方面，日益发挥着重要作用。以人民银行征信系统为例，相关数据显示，截至2020年12月底，征信系统已收录11亿自然人、数千万户企业和其他组织的信息，规模位居世界前列。随着我国征信业进入快速发展的数字征信时代，征信新业态不断涌现，信息主体权益保护措施不到位等问题也时常发生。前不久，中国人民银行公布《征信业务管理办法（征求意见稿）》，要求对信用信息的采集、加工、对外提供等各环节加强监管，正是为了保护信息主体合法权益、增加征信有效供给，推动征信业高质量发展。

　　应当看到，当前我国数字经济迅猛发展，新业态新模式不断涌现，征信业面临新形势、新挑战。一方面，人工智能、大数据等技术的应用，使得许多涉及信用信息的数据更容易被采集和加工，增加征信有效供给成为可能；另一方面，一些新业态新模式缺乏明确的征信业务规则，哪些信息属于信用信息、如何定义征信业务等问题还需进一步厘清。对此，征求意见稿明确，个人和企业的支付、消费、生产经营等信息属于信用信息，利用信用信息对个人或企业作出的画像、评价等业务界定为征信业务，在监管的范围之内。为征信业建章立制，必将有利于加快建设适应数字经济时代的现代征信体系，推动征信业持续健康发展。

　　在征信体系中，保护个人和企业等信息主体的合法权益极为重要。现实生活中，一些企业、机构甚至个人，从商业利益出发，随意收集、违法获取、过度使用、非法买卖个人信息的行为时有发生。最近，有用户向媒体反映，自己在完全不知情的情况下，就被一家外卖平台开通了贷款服务，还产生了逾期记录。用户的信用信息被平台掌握又被不当利用的现象，值得警惕。这说明，征信业存在无授权采集、“一次授权、无穷采集、无限使用”、加工处理过程不透明等问题。今天，对信用信息安全、个人信息安全的保护，依然需要加大力度、久久为功。

　　有效保障信息主体的合法权益，应被视为征信业的底线。事实证明，一旦个人、企业等信息主体的知情权、同意权等无法得到保障，相关信用信息就存在被泄露或滥用的风险。正因此，征求意见稿要求，征信机构采集信用信息遵循“最少、必要”原则，不得过度采集。同时还规定，采集个人信息，应当告知采集的目的、信息来源和信息范围等。把相关措施落实落细，更好保障信息主体合法权益，筑牢信用信息安全的堤坝，才能实现信用信息合规、合理的良性流动。

　　“信，国之宝也，民之所庇也。”进入新发展阶段，社会主体对于信用信息采集和使用的需求越来越多。随着规则的逐步健全完善，在全社会共同努力下，征信业必将顺应当前数字经济时代的趋势，走上更为规范化的高质量发展道路，为促进实体经济发展作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月19日 07 版）
(责编：赵超、吕骞)

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