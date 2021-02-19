原标题：年内新基金募集已超7000亿 近百只基金将扎堆发行

春节后的第一个交易日，基金也延续了年前的热度，不少新基金扎堆发行，新成立基金的发行规模也达到了历史较高水平。

上海市民：今年好像春节的时候碰到亲戚朋友，都在讨论基金。我看身边的人只要是吃个饭都会讨论到基金，现在是全民基金热了。

上海市民：现在的九零后、零零后，他们都会买，就不仅仅像我们八零后、七零后。自媒体像微博、抖音我们都会看，都会去学。

黄雅洁 记者：今天是大年初七，也是节后的第一个工作日，市场迎来了12只新基金同时进入首发的密集期。而下周周一，也就是2月22日，当天还将有26只新基金上架，其中包括了广发、富国等多家大型基金公司。

按照基金认购起始日统计，春节后等待发行的新基金总量高达96只。而今年以来，基金募集规模也创下历史纪录。截至2月10日，2021年以来成立的新基金规模已经超过7000亿。

从已披露公告来看，2021年2月、3月基金发行市场将持续高热度。业内人士提醒，目前A股市场诸多板块估值处于高位，市场风险进一步增加。投资者需谨慎选择基金产品，注意理性投资、长期投资。

富国基金首席策略分析师 马全胜：2021年的话，投资人是应该适当降低对于公募基金的回报的预期，毕竟在于2019年、2020年，两年公募基金的业绩大牛市的背景之下，连续第三年取得比较好的一个历史的背景是比较难的。

(责编：赵超、吕骞)