原标题：花式“加息” 中小银行春节揽储忙

随着监管“组合拳”规范创新型存款，互联网平台存款产品下架、靠档计息产品叫停等，今年春节，中小银行揽储竞争更加激烈。

记者了解到，高利率、短计息周期成为中小行揽储重要手段。此外，各银行还加码APP等自营渠道建设。专家指出，未来，中小银行应进一步发挥金融市场功能，通过加强同业融资等多渠道来缓解负债压力。

上调利率+7天付息

“最近我们大额存单、结构性存款的利率都有所提高，比如20万元起存、3年期的大额存单利率现在能达到4.1%。”北京市西城区某股份制银行网点客户经理对记者说。

记者发现，近来中小银行存款产品利率提高并非个例。亿联银行APP显示，该行1万元起存、1年期存款产品年化利率达4.5%。

多家银行还推出利率高、计息周期短的存款产品。例如，记者在亿联银行APP中看到，该行推出的每7天付息的存款产品，年化利率为3.5%。该产品每满7天利息会自动兑付至客户账户，本金自动续存到下一个计息周期。众邦银行7天付息的存款产品，年化利率为3.65%。

同时，不少银行还加大了自营渠道的推广力度。记者关注中关村银行微信公众号即收到推送，该行新上最高年化4.875%，最低50元起储蓄存款产品。下载“中关村银行”APP，在线开户即可购买，无需网点开卡。蓝海银行日前还投放微信朋友圈广告介绍存款产品，客户点击朋友圈广告即可跳转蓝海银行微信公众号进入“微银行”购买。

此外，部分银行为揽客还开展了一系列营销活动，如新客户可在指定产品利率上再加不等百分点的新手福利等。

银行业资深观察人士苏筱芮表示，为吸引用户存款，不少银行运用互联网思维，对用户分层并进行精细化管理；同时，也进行了一系列的产品创新，但部分产品合规性有待考虑。

监管规范创新型存款

中小银行加大力度揽储的背后，是监管趋严带来的负债压力。

今年1月，央行、银保监会下发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，规定商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，已经开展的存量业务到期自然结清。随后，银保监会发布《商业银行负债质量管理办法（征求意见稿）》，再次强调商业银行“不得通过第三方中介吸存”。商业银行通过互联网吸收存款的，应当遵守相关监管规定。京东金融、度小满金融等第三方平台已全线下架银行存款产品。

“互联网平台存款下架，受影响较大的主要是民营银行以及部分区域性中小银行，他们之所以会选择在互联网第三方平台发行高息存款产品，主要是由于受到地域限制、网点较少、品牌知名度较低等因素影响，客户量不足，揽储难度较大。”融360大数据研究院主编殷燕敏说。

殷燕敏表示，自2018年互联网第三方平台出现以民营银行为主要发行机构的创新型存款以来，由于其利率水平远高于普通存款产品，且保本保息，逐步吸引了越来越多的投资资金，进而有更多的中小银行进入，发行此类产品。近两年，该类产品规模不断扩大，对于存款市场形成了不良的竞争环境，银行负债端成本上升，传导至贷款端利率难下行，不利于降低社会融资成本。

除了叫停互联网存款，近来监管还对创新存款连续打出“组合拳”，包括不能靠档计息、严管异地存款等。央行近日发布的2020年第四季度中国货币政策执行报告，在专栏《加强存款管理 维护存款市场竞争秩序》中要求，金融机构要严格执行存款利率和计结息管理规定，整改不规范存款“创新”产品。该报告指出，2019年以前，部分金融机构为吸收存款，发行了活期存款靠档计息、定期存款提前支取靠档计息和周期付息等所谓“创新”产品。这些产品的实际利率水平明显超出同期限存款利率，且违反了定期存款提前支取按活期计息、整存整取定期存款到期一次性还本付息等规定。报告还要求，督促整改不规范存款创新产品，并将地方法人银行吸收异地存款情况纳入宏观审慎评估（MPA）。

苏筱芮表示，存款利率定价具有较强的外部性，监管连续打出“组合拳”，对各类不规范情形实施穿透式监管，都旨在维护存款市场竞争秩序，降低社融成本，有序推进利率市场化改革。

应多渠道缓解负债压力

业内专家指出，除了加大揽存力度外，中小银行还要发挥金融市场功能，通过加强同业融资等多渠道来缓解负债压力。

殷燕敏表示，从目前来看，通过此前与互联网第三方平台合作，中小银行从品牌知名度和客户方面都有所收获，多家银行已开始搭建自家的用户体系，通过微信公众号、小程序、短信等方式推广宣传，引导客户回流至自家运营的平台。但是，中小银行在强监管下想要走出揽储困局并非一朝一夕。

苏筱芮建议，未来，商业银行需要厘清自身的业务结构与规模占比，通过加强同业融资来缓解监管带来的冲击；要认真评估监管指标，如流动性匹配率、优质流动性资产充足率、核心负债比例等重要监管指标，进行压力测试；要加紧平衡收入结构，做好客户精细化运营，借助网点优势提升自身的运营能力。

在招联金融首席研究员董希淼看来，靠档计息存款产品以及互联网存款业务等出现，固然有银行片面追求市场份额、盲目扩大存款规模等因素，但推出上述新型存款产品和业务的银行多为中小银行，也反映出中小银行负债来源狭窄、负债成本高企的窘境。

董希淼表示，中小银行资本实力较弱、负债受限较多，资本补充是增强风险抵御和服务实体经济能力的重要手段，因此要支持它们引进合格股东进行增资扩股，支持发行新型资本工具和二级资本工具，支持符合条件的银行在境内外上市融资。同时，为更多的中小银行尽快进入同业拆借市场开展流动性管理和通过发行金融债获得资金来源提供便利，缓解负债来源单一等问题。

此外，应进一步深化存款利率市场化，实施差别化政策，在市场利率自律机制之下允许中小银行采取更有弹性的存款利率浮动空间。对互联网银行，对其通过互联网渠道吸收存款应给予差别化的支持。

(责编：罗知之、吕骞)