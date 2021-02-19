人民网北京2月19日电 （许维娜）“由于今年的特殊情况，我们全家选择了就地在北京过年，但日程安排得还是蛮紧的，住酒店、泡温泉等活动十分丰富，过出了不同的‘年味儿’。”在京就地过年的戴女士告诉人民网财经。

日前，多个平台发布春节消费数据显示，今年春节不但年味儿不减，城市的烟火气还更浓了，各地涌动着丰富多彩的消费新潮，“宅酒店”、“宅家逛”等新的生活方式受到追捧，春节餐饮外卖也呈现了“异地投喂”等新的现象。

在各地就地过年的倡议下，春节期间城市本地游持续升温，催生了“宅旅游”的新现象，以往的宅家变成了“宅酒店”、逛大街变成了“宅家逛”。

支付宝最新数据显示，春节假期前5天，酒旅小程序访问量激增203%，附带温泉、滑雪服务的酒店民宿成为了最受欢迎的产品，杭州、重庆、福州、合肥、成都成为过年“宅酒店”消费热度Top5城市。

“往年春节以外省客人为主，而今年本地客人占到了绝大多数，客人希望宅在酒店来换一种生活方式。”北京某酒店负责人程女士表示，为此酒店推出了景观房+米其林餐厅的情人节套餐及特色年夜饭等服务，节前一周，除夕夜的酒席已预订一空。

在杭州工作的李小姐说，“就地过年也要热热闹闹，和几个同样没有回家的同事约在酒店刷剧、打游戏，也很有过节气氛。” 与酒店消费一同火热的还有逛街购物，但不同以往，云上逛街也在今年春节流行起来。

戴好口罩，陪伴家人或朋友看一场电影，去景点或购物中心成为更多人的选择。有序的防控、热闹的车流，也显示了更浓的城市烟火气。

高德打车数据显示，正月初一至初四，一二线城市打车活跃度较去年同期增长6倍。而通过高德预订酒店的订单中，本地酒店订单占比同比增长37.3%，一二线城市景点、商场等相关地点的日均搜索量同比增长391%。

数据还显示，在休闲娱乐活动的消费中，洗浴汗蒸、足疗按摩、KTV等场拥有最高人气，其中KTV热度环比平时增长104%。而通过地图搜充电站的人数同比增长315%，新能源汽车的发展让出行更加绿色。

为了能在春节期间好好地吃上一顿饺子，不爱和面的年轻人们纷纷提前作好准备，延续了“过年吃饺子”的传统习俗。

苏宁易购大数据显示，年货节期间，面粉销量同比增长306%，和面机销量同比增长2100%，空气炸锅、电饼铛等懒人厨房电器销量也不遑多让，分别同比增长861%和62%。

同时，今年春节餐饮外卖消费呈现出了“1人食”和“异地投喂”的新现象。美团外卖相关负责人向人民网财经表示：“整体而言，备年货、异地送礼、就地过年小聚会是春节期间人们点外卖的三个主要场景，无论是订单量还是客单价都有明显增加，说明用户通过外卖买一切的行为特征已经越来越明显了”。

美团外卖数据显示，今年春节消费者更倾向于从外卖找年味，除夕到初二，全国外卖订单量同比增长81%。与往年春节相比，今年的“1人食”订单占比和异地订单增长明显，各地下单外卖的用户仍以在常驻地点单的用户为主，体现出“就地过年”的新消费趋势。

同时，春节期间下单外卖的用户中，“常驻地”点单的用户占比高达81%。以北京为例，春节期间在北京点外卖用户中，仍然是日常点单地址为北京的用户为主，这一比例达到94%，比去年同期要高10%，说明不少人选择留在当地过年。

此外，下单和收单不在同一城市的异地订单增加明显。美团外卖的相关数据显示，春节期间一线城市的异地订单明显增加，“异地投喂”亲友集中的区域主要来自广州、深圳、成都、北京和杭州五个城市。

(责编：李楠桦、章斐然)