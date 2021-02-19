原标题：消费火了 大数据揭秘新“年味”

春节不打烊，就地迎新年。在“就地过年”的带动下，各大互联网平台通过数字化手段保障春节供给。人们的出行半径缩小了，但“消费半径”却在拓宽。

2月17日，阿里、京东、美团等各个平台发布春节消费报告，“就地过年”催生诸多消费新现象：线上年夜饭和外卖火了，“宅经济”催生游戏手柄、消费电子的高速增长。以内需促消费，让这个特殊的春节牛气十足。

这个春节假期的电子消费，以“高”“懒”“宅”取胜。

在上海苏宁，人头攒动的苏宁浦东第一店迎来了新春消费的第一大单，年前买入徐汇滨江区域房产的王先生一家，购买了全套中央空调、地暖、新风、全屋净水、中央热水等，订单总额超75万元。

据苏宁门店运营负责人透露，这样的例子不在少数。售价近60万元的三星高端彩电、售价近26万元的德国美兹电视以及创维OLED电视、西门子无霜冷藏冷冻箱、海尔卡萨帝双子洗衣机都是高端人群的“香饽饽”。今年春节假期，上海苏宁中高端产品销量环比增长376%，品质消费趋势显著提升。

苏宁平台数据显示，近年来，以激光电视、8K电视、洗烘一体洗衣机、洗碗机等为代表的中高端家电，价格下探，加速步入消费级市场。今年春节期间，上海苏宁通过以旧换新、家电套购等方式，降低消费者消费成本。在以旧换新方面，苏宁结合用户对升级家电的需求，更是推出满足消费者需求的中高端、绿色智能家电。

受“就地过年”的带动，90后、95后的年轻一族推升了“懒人小家电”的消费热潮。据上海苏宁数据显示，今年春节假期期间，空气炸锅、电饼铛等懒人厨房电器销量同比增长89%；懒人按摩沙发销量同比增长高达67%。

阿里巴巴春节消费报告显示，随着90后、00后初掌年货置办权，年货消费更加年轻化、品牌化、智能化。年货订单中，扫地机器人、擦窗机器人等“黑科技”年货消费增速同比超过100%、300%，洗地机更是大涨18倍。

而在京东平台，北京地区游戏手柄成交额同比增长107%，耳机、智能手环增长2倍以上；东北三省的手机服务消费增长751%；湖南省健康服务消费增长448%；广西的电脑软件服务消费增长371%。

消费电子火热，人们对“吃”的热情同样高涨，并且越来越“挑”。更好更贵的年夜饭，体现的是消费升级。

基于全国近500家门店春节5天（大年三十至大年初四）的销售数据，大润发17日发布的《2021新“年味”消费报告》显示，波士顿龙虾销量同比增长超过2倍，苏州和广州两地的销量增幅更是达到10倍、6倍。

大年三十上午，盒马鲜生浦东杨高南路店里，挤满了采购年货的人群。除了鳜鱼、鲈鱼等老百姓喜爱的食材，帝王蟹、石斑鱼等高端食材前同样人头攒动。此外，盒马推出的川味腊肉腊肠、苏州八宝饭、福建佛跳墙等半成品，也成为大家采购的新宠。

记者从盒马鲜生了解到，截至正月初四数据，盒区房用户的餐饮消费同比增长150%，其中各种半成品以及盒马4-6人餐的小家庭年夜饭销售异常火爆。

在首个以异地过年为特色的新春期间，平时忙于工作的年轻人们像模像样地筹备起了年夜饭，除了各种半成品佳肴，其中也少不了外卖来做“外援”。

京东大数据显示，从大年三十至初五，有关年夜饭礼盒、年货礼盒、方便菜、烧烤食材等同比增长90%，春节期间酒类消费成交额同比增长2至3倍。美团外卖数据显示，春节期间，“1人食”的订单量占比相比去年增长了68%。

以上海为例，据美团外卖发布的数据显示，上海今年单价最高的一顿外卖年夜饭高达2606元。除夕夜至大年初二，上海外卖年夜饭订单比去年增长118%，其中品牌餐饮商家外卖销量同比增长100%，老字号和连锁品牌的年夜饭套餐受到消费者热捧。

随着健康过年需求的看涨，天猫数据显示，雷允上、同仁堂、片仔癀等品牌，相比去年农历同期分别增长196.3%、173.9%、108.7%，按摩枪成交额增长了超7倍。

美团外卖相关负责人表示：“整体而言，备年货、异地送礼、‘就地过年’小聚会是春节假期人们点外卖的三个主要场景，无论是订单量还是客单价都有明显增加，说明用户通过外卖买一切的行为特征已经越来越明显了。”

(责编：王震、吕骞)