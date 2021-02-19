● 近年来，在线教育行业发展迅猛，由于大量资本疯狂涌入和监管缺失，许多线上培训机构已背离了教育初衷，虚假宣传、卷钱跑路等时有发生

● 有关部门应加大市场监管力度，建立健全监管机制。同时，还应加大免费优质的线上资源供给，满足学生在线学习需求

● 严查严处培训机构违法违规行为，并通过多种渠道曝光，形成警示震慑，引导培训机构规范经营

□ 法治日报见习记者 张守坤

□ 法治日报全媒体记者 王 阳

时而是猿辅导“做了一辈子小学数学老师”，时而是高途课堂“教了40年英语的老师”，时而又是清北网校“计算可以秒出答案”的专家，还不忘推荐家长试试作业帮直播课……近日，这4家在线教育头部企业的广告引发热议，原因在于他们请了同一位“老师”进行广告宣传。

这出闹剧揭开了在线教育宣传乱象的盖子，引起监管部门关注。近日，中央纪委发表相关文章，对在线教育发出“是否存在无序的资本竞争、到底是谁在办教育、如何规范运行依法监督”的三连问，直指资本漩涡下的在线教育乱象与监管问题。

接受《法治日报》记者采访的专家认为，近年来在线教育行业发展迅猛，由于大量资本疯狂涌入和监管缺失，许多线上培训机构已背离了教育初衷，虚假宣传、超期收费、卷钱跑路等事件时有发生。对此，有关部门应加大市场监管力度，建立健全监管机制。同时，还应加大免费优质的线上资源供给，满足学生在线学习需求。

烧钱营销虚假宣传

严重偏离教育本质

2020年年初，受疫情影响，教育部发出“停课不停教、停课不停学”的要求，加之大多数地区都出台了线下培训机构停课的规定，在线教育得到了迅猛发展。据教育部统计，截至2020年4月3日，参加在线课程学习的学生达11.8亿人次。

根据第三方数据机构QuestMobile统计，2020年2月，学而思网校、作业帮、猿辅导的周活跃人数分别为615.9万人、740.8万人和378.1万人，环比1月增长5倍至7倍自有流量。

北京市丰台区张红（化名）的孩子，就是浩浩荡荡网课大军中的一员。她告诉《法治日报》记者，线上课价格比线下课便宜很多，还可以随时看回放，而且没有堵车、停车等问题，加之疫情的影响，线上学习成为许多家长和孩子的首选。

网经社“电数宝”电商大数据库显示，2020年我国在线教育共发生111起融资，总金额超过539.3亿元，而这一总金额也超过了前四年（2016年—2019年）的融资总和。QuestMobile发布的《2020移动互联网广告洞察报告》显示，教育行业目前处于烧钱营销阶段，传统广告场景，地铁、公交、电梯和电视早已成为教育企业的标配，甚至在一些四五线城市的公交站牌和公交车体上，也经常可见线上培训机构的广告，并且已延展到冠名、赞助、明星代言推广、短视频直播平台投放等多种方式。

资本的大规模介入，在推动在线教育行业快速更新迭代的同时，也引发了一系列新问题。1月18日，中央纪委国家监委网站发布文章，直指风口浪尖上的在线教育乱象与监管问题。文中提到，资本助推之下，企业竞争加剧、行业内耗严重。整个2020年都不断有在线教育企业因资金、收费等问题出现倒闭、跑路的情况，其中不乏昔日的明星企业学霸君、迪士尼英语等，也从侧面印证了盲目投入带来的弊端。

伴随着寒假的到来，《法治日报》记者发现，“49元33节课，再包邮送教辅材料”“19元20节课，另享受价值499元大礼包”等营销套路，又开始充斥各大短视频直播平台，还出现了不少身份成谜的“名师”，包括前文提到的4家网课培训机构的乌龙事件，而这些远低于成本价的课程往往以教师和教材的质量为代价。还有业内人士坦言，营销投入往往能占到在线教育企业成本的六成以上，他们宁可花100亿元做广告，也不愿花10亿元在教师人才的培养上。

南京师范大学社会发展学院教授程平源说，广告法第二十四条第三项规定，教育、培训广告不得利用科研单位、学术机构、教育机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明。这些“名师”不管真实身份如何，在线教育培训机构都有可能违反广告法。

中国教育科学研究院研究员储朝晖告诉《法治日报》记者，由于资金投入超过常态，原来靠课程产品销售获得回报的机构，无法与靠大量融资获得回报的机构在同一个市场中竞争，于是越来越多的在线教育机构也被挤压着寻求投资。当越来越多的在线教育机构有这种需求时，其性质不得不发生变化：教育性越来越弱，资本性越来越强。

中国人民大学教育学院教授程世平认为，教育具有产业性质但不等同于产业，基础在线教育过分产业化后，一些在线机构忽略教育行业的相关规范，饱受人们诟病的也是学前教育和义务教育阶段的在线教育。“烧钱”模式是资本疯涌至教育市场的必然逻辑，对教育本身的规律是一种破坏。

管理部门尚不明确

监管难题亟待解决

2020年12月，天眼查发布的《2020教育行业发展报告》显示，前10月，我国新增在线教育企业8.2万家，新增占比在整个教育行业中达到约17.3%，在线教育机构总数量已突破23万家。

面对蓬勃发展的在线教育新兴产业，如何监管成为重要课题。

家住北京市海淀区的家长张娜（化名）告诉《法治日报》记者，去年她花了几万元买了两年的课程，但没想到教育机构跑路了，到现在钱也没退成。“我也知道国家对预收费有相关规定，但买的越多培训机构送的课时和红包也会越多，更加省钱。我想这是一家比较知名的机构，就没考虑那么多。”

2019年7月，教育部联合相关部门出台了《关于规范校外线上培训的实施意见》，对学科类校外线上培训的排查整改、备案审查、监管机制等提出明确要求，构建了校外线上培训的基本管理制度体系。按照该意见要求，教育部指导省级教育行政部门结合本地实际，重点对培训机构、培训内容和培训人员等进行备案审查。

但就目前情况来看，校外线上培训内容核查困难和预收费监管困难，仍然是监管的两大难题。程世平认为，在线教育归口管理不明确是监管难的主要原因。“常态、正规的学校教育很容易管理，因为归口十分明确。在线教育属于大教育的范畴，这种行业的机构大多是公司性质，都不归属于教育部门管理，需要市场监管部门、民政部门等多部门协同管理，但这些部门又缺乏参与，教育部提的一些做法和要求便很难落实。”程世平说。

据了解，培训机构主要采用的是自编材料，许多英语培训机构使用境外教材，虽然各地教育部门加强对培训内容的备案审核，但容易出现讲的内容与备案内容两张皮的现象。如果学生家长不举报，监管部门很难发现。一对一的课程监管难度更大，尤其是部分英语类线上机构，外籍教师身处国外，目前还没有对在线国际用工监管的政策，教育部门缺乏有效监管手段。

程世平说，现在市场上还有很多机构利用家长对各种量表测试的迷信，给学生测一下就要数百元，这里可能存在对学生和家长的误导，也暴露出相关监管的缺失。

尽管国家已经明确规定，面向中小学生的培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用（按课时收费的，每科不得一次性收取超过60课时的费用），但受经济利益驱使，一些培训机构仍通过打折、返现等方式，诱导家长超期交费，由此导致了一系列问题的产生。

2020年7月，央视“3·15”晚会曝光了嗨学网虚假承诺，指出在线教育机构存在交钱容易退钱难的问题。之后，在线英语学习机构阿卡索外教网被曝外教教学质量差，教学资质认证存疑；哒哒英语被指擅自修改课程属性，主修课缩水变身为口语课。10月，优胜教育总部人去楼空，家长退费困难重重，教师薪资也被拖欠。12月，在线培训机构学霸君因经营不善爆雷。

程平源说，我们目前常规的做法比较被动，只有检查的时候或者遇到群众举报时，发现哪家机构碰到高压线就去查谁，平时根本无从监管，很难及时发现培训机构的违规收费问题。

2021年1月14日，中国消费者协会发布了“2020年十大消费维权舆情热点”。其中强调，在过去的一年中，伴随着互联网消费热度的高涨，在线教育等“云上”消费维权较为突出。对此，中消协指出，一方面需要在线教育平台尽快从资本竞争中回归到教育本位，强化行业自律，为广大消费者提供优质服务；另一方面也需要有关部门进一步强化行政监管，联合消协等相关社会组织制定在线教育服务标准，夯实维权制度保障，规范在线教育市场发展。

严查违法违规行为

搭建优质学习平台

储朝晖认为，在线教育如果想要健康发展，长期吸引学生，还是应该回归教育初心。有关部门和媒体应引导在线教育企业在融资面前冷静些，基于自身的体量与业务量，评估自身真实的资金需求量：融资量对于自身而言是风险可控的，是能够坚守自己的教育品质的，是能够确保在教学过程中对学员守住以人为本的底线，而不至于倾斜到以资为本状态的。

据了解，更严格的监管措施即将到来。近日召开的2021年全国教育工作会议明确指出，要大力度治理整顿校外培训机构。综合运用经济、法治、行政手段，对培训机构的办学条件、培训内容、教材教案、收费管理、营销方式、教师资质等全方位提出要求。进一步明确市场监管、民政、发改、财政、公安等部门的责任，力争取得重大突破。

储朝晖认为，对在线教育的监管，重点是内容的规范性和质量的合格性。从可实施的角度看，在线机构老师要做到“亮证施教”，把自己的任职资格对学员与家长公开，这是一个基本的、可检验的重要环节。

教育部基础教育司有关负责人表示，教育部门将持续强化日常监管，严格线上机构备案审查制度。通过更新黑白名单，建立监督举报平台，广泛接受各方监督。严查严处培训机构违法违规行为，并通过多种渠道曝光，形成警示震慑，引导培训机构规范经营。

程方平认为，除了监管，国家还应多些导向性措施。美国的可汗学院，课程在世界范围内免费播放，而且质量较高，甚至很多中小学老师上课都直接拿来使用。我们也应树立好的导向，对真正有利于大众的优质线上课程，政府可以增加相应补贴；企业也应讲诚信，提高自觉性，共同维护行业尊严；媒体也应对家长正确引导，不要培训机构一宣传，家长就买单。

程方平说，学校教育也应利用好网络资源，在国家层面搭建好优质免费的学习平台，满足广大学生的在线学习需求，这才能由堵到疏，解决在线教育乱象丛生的问题。

国家中小学网络云平台作为保障“停课不停学”的“国家队”，为1.8亿中小学生的在线学习提供了重要支撑。截至2020年12月，云平台浏览次数达到了24.6亿，访问人次20.22亿，用户覆盖包括港澳台在内的全国所有省（区、市）及全球174个国家和地区。

下一步，教育部将继续优化完善国家中小学网络云平台，丰富优质线上教育教学资源，拓展平台服务功能，争取到2025年基本形成定位清晰、互联互通、共建共享的线上教育平台体系，覆盖各类专题教育和各教材版本的学科课程资源体系，有效满足中小学生的在线学习需求。

程平源认为，既然在线教育乱象频出背后有资本原因的推动，从国家层面，应当对这种趋势进行遏制。从长线来看，国家的整个评价体系应做相应调整，真正实现素质教育，不给学生增加市场压力；从中期来看，应集合教育、法律等各领域专家出台根本性的指导和引导政策，让企业认真做教育而不是将教育作为投资方向；从短期来看，就暴露出的问题，相关部门应妥善处理，比如培训机构跑路之后钱如何收回、虚假广告的治理等。

储朝晖说，从长远的发展看，在线教育的健康发展需要更多的教育人而非投资人，投资人必须变为教育者，才能做好在线教育。过于以资为本，必然淡化自身的教育特性；离开或违背以人为本，包括在线教育机构在内的任何一家教育机构都不会走得长远。

(责编：王震、吕骞)