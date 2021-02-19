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三部门联合开展落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动

市场监管部门查办涉食品安全违法案件28.48万件 罚没款超27亿元

2021年02月19日10:09 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者李楠桦）记者从国家市场监督管理总局获悉，今日，最高人民检察院、国家市场监督管理总局和国家药品监督管理局联合发布15个落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动典型案例，包括添加禁用物质的减肥咖啡、“假烤鸭”、网络订餐平台不履责和黑作坊制售假药等案件。

记者了解到，2019年9月至2020年12月，最高检、市场监管总局、国家药监局联合开展了落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动。全国检察机关、市场监管部门、药品监管部门因地制宜，加大协作力度，采取多种有效措施，取得积极成效。

据初步统计，开展专项行动期间，全国市场监管部门查办涉食品安全违法案件28.48万件，罚没款27.25亿元；药品监管部门查办药品、化妆品和医疗器械领域违法案件10.77万件，罚没款18.40亿元；检察机关批准逮捕涉食品药品安全犯罪案件3945件7298人，起诉8791件17066人。

据悉，在新冠肺炎疫情防控期间，市场监管总局充分发挥“保价格、保质量、保供应”平台作用，确保各类防疫用品和居民生活必需品价格稳定、质量安全、供应充足，对42件涉案金额高、违法情节重、社会影响大的案件进行挂牌督办，组织查办3·15晚会曝光的“汉堡王”等食品案件。

国家药监局组织开展疫情防控用药用械集中整治，积极推动新冠病毒疫苗研发上市，做好新冠肺炎治疗药物和医用防护医疗器械应急审批，目前共应急批准22个药物开展新冠肺炎及其相关适应症的治疗、预防临床试验，应急批准新冠病毒检测试剂54个，日产能达到2401.8万人份。

最高检及时联合最高法、公安部、司法部出台《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，并通过“两高”答记者问的方式，积极回应制售伪劣口罩案件如何准确把握案件证明标准、准确适用罪名等问题。2020年，检察机关办理了一批涉疫情防控生产、销售伪劣商品犯罪案件，介入侦查682件，起诉451件959人。 

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(责编：李楠桦、章斐然)

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