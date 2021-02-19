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邮储银行：持续优化线上汽车贷款服务流程 汽车消费金融服务提质 

2021年02月19日10:51 | 来源：人民网-金融频道
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中国邮政储蓄银行积极顺应居民消费扩容提质趋势，持续优化线上汽车贷款服务流程，业务办理实现全线上化，客户体验进一步提升，汽车消费金融业务实现较快发展。

下沉服务 汽车贷款服务惠及千家万户

依托近4万个遍布城乡的网点及完善的线上化客户服务系统，邮储银行不断加强与各大汽车主机厂商业务合作，推出多款低利率和零利率“总对总”贴息产品，结合汽车下乡等开展购车优惠活动，拓展三四线城市及县域地区汽车消费金融市场，推动汽车消费金融服务下沉，惠及千家万户。

近年来，邮储银行已与一汽丰田、广汽丰田、上汽乘用车、一汽红旗、奇瑞汽车、长城汽车等近30家汽车主机厂商建立了合作关系，为客户提供丰富的金融产品和服务，不断增强汽车消费贷款服务的可获得性。

同时，邮储银行不断完善线上汽车消费贷款功能，并与汽车金融公司等开展合作，整合多方资源，发挥各方优势，创新打造电商平台专属车贷产品和服务，不仅提升了贷款服务效率，优化了客户体验，还为客户提供了多样化的线上产品，在合理把控风险的基础上满足了下沉市场客户汽车消费贷款需求。

科技赋能 持续提升客户贷款体验

汽车贷款办理时间明显缩短、流程显著优化、效率大幅提升、产品更加丰富多元，这得益于邮储银行依托金融科技赋能线上贷款业务，不断提升客户体验。

应用生物识别、智能风控、大数据等技术，邮储银行在搭建数字化风控强力支撑的基础上，大力拓展线上汽车贷款业务，打造线上线下相互融合的服务模式，运用科技赋能拓展汽车消费金融服务广度和深度。

据了解，通过邮储银行微信银行或手机银行APP在线操作，客户在汽车经销商店里或者家中就能完成贷款申请，邮储银行可以即时受理、即时审批，一般对符合自动审批条件的客户5分钟即可完成审批，10分钟就能直抵签约环节，最快1小时能够实现放款。

邮储银行线上化的操作流程，不仅升级了客户贷款体验，也打破了金融服务的时空局限，为城乡居民提供更便捷、更快速的金融服务。

截至2020年末，邮储银行线上汽车消费贷款服务上线不到一年，业务范围目前已覆盖全国各省（自治区、直辖市），服务深入县域地区。

据悉，未来，邮储银行将继续践行普惠金融理念，坚持从客户需求出发，进一步增强综合服务能力，提供更加优质、便捷的消费金融服务，不断提升客户体验、助力居民消费。 

(责编：李楠桦、吕骞)

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