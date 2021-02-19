人民网北京2月19日电 （申佳平）国家发展改革委19日发布关于建立东北振兴省部联席落实推进工作机制的通知。为加强对东北振兴工作的统筹协调和督促落实，经国务院同意，在国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组下，建立东北振兴省部联席落实推进工作机制（以下简称“工作机制”）。

据介绍，该工作机制的主要职责包括在领导小组的领导下，推动落实党中央、国务院关于东北振兴的决策部署，加强重大问题和重大政策研究，提出完善东北振兴政策举措的建议；协调解决东北振兴体制机制创新、对外开放合作、重大项目建设等方面需要有关部门单位支持或东北三省一区协同配合的问题；加强对东北振兴重点政策、重点工作、重点项目实施进展情况的督促检查，定期向领导小组报告有关工作进展情况；完成领导小组交办的其他事项。

该工作机制由发展改革委作为牵头单位，召集人为发展改革委副主任丛亮。其他组成单位包括科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、人民银行、国资委、银保监会、能源局、国防科工局、林草局、铁路局、民航局、国铁集团、开发银行等部门单位和辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区及大连市人民政府。

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