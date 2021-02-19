2021年2月11日，辛丑年除夕，宝龙集团全新IP——“龙宝”亮相，向全国人民恭贺新春。

在2020年宝龙集团成立三十周年之际，众多知名艺术家为宝龙三十周岁创作了一批艺术作品。这其中便包含一件还未亮相的、为宝龙量身定制的专属IP作品——龙宝。

龙宝的创作灵感来源于故宫博物院的神兽“龙”。据创作者秦玮鸿透露，近年来他一直在构思如何让故宫的神兽更加“活灵活现”。在这过程中，他又接到宝龙的邀约，希望创作一个以“龙”为原型的品牌IP。秦伟鸿便将他近期对“龙”的构想应用于此，一个集古典、现代、艺术于一体的“龙宝”就此诞生。

对于打造“龙宝”的过程，秦玮鸿认为，“龙”是比较典型的中国传统文化形象之一，但是人们常规意义上看到的龙的图形，都是比较固化的形象。秦玮鸿综合自己在雕塑领域的专业特长，经过几个月不断修改与打磨，最终以龙的元素为主体，赋予“龙宝”极具亲切感的少年形象。

据了解，宝龙集团选择以“龙”作为集团吉祥物的原型，一方面源于公司的名字中带有“龙”，其LOGO也是由“龙”的传统造型衍变而来。另一方面，公司在公司发展过程中一直坚持传承和弘扬中华民族优秀传统文化。目前，以龙宝为原型的系列周边产品正在设计和创作之中，不久后将逐一亮相。

(责编：李源、吕骞)