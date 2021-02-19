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比亚迪汉搭载博世IPB智能集成制动系统

2021年02月19日15:09 | 来源：人民网
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“道路千万条，安全第一条”，行车安全是每个人都十分关心的话题。

汽车制动系统在行车安全上起着最为关键的作用，特别是在汽车制动系统融合了防抱死功能、牵引力控制功能、车身稳定系统、电子限滑功能、自动刹车等功能之后，制动系统扮演的角色已经不再是“让车停下来”这么简单。

据了解，比亚迪汉搭载了博世“IPB智能集成制动系统”，为其安全性、舒适性和长续航提供了帮助。

IPB是什么？其全称为“智能集成制动系统”：“智能”，是指IPB是一套电控的刹车系统，相比传统的真空助力泵式刹车系统，它让制动系统的响应更迅速、控制更精确，而且凭借这套智能的电控刹车系统，可以扩展出更多功能。当IPB与新能源车结合时，可以显著增强制动能量回收的效率。而“集成”，是指IPB集成了ESP（车身电子稳定系统），相比非集成式的刹车系统，IPB系统的重量更轻，占用的车内空间更小。

传统的刹车系统靠刹车踏板带动真空助力泵产生制动压力，汉采用的IPB系统将刹车踏板的位移转变成为信号，控制器结合其他各项传感器参数，计算出所需刹车力，再由电机推动制动液建立刹车力。IPB可以更快速、更精确地产生制动力，特别是在“AEB自动紧急制动”功能触发时，传统制动系统的响应时间在600毫秒左右，而IPB可以在150毫秒内提供最大制动力，比人眨眼的速度还要快。

汽车制动时频繁“点头”顿挫，是影响舒适性的重要因素。特别是驾驶员的经验与风格各异，大部分驾驶员在制动时，车身“点头”都会比较明显，让乘客很不舒适。

IPB系统和汉结合后，用“智能化”解决了这一问题，在汉上，博世基于IPB系统，发布了“CST舒适制动”功能。它可以在保证制动安全的前提下，为驾乘人员提供更为平顺、舒适的体验。

在制动过程中，CST功能可以让制动系统自动地、智能地调节制动力，以避免刹车时出现“点头”现象，为驾乘人员提供更加平顺、舒适的体验。

此外，由于比亚迪汉的新能源车身份，汉与IPB结合，在提升安全性之外，还带来了“长续航”效果。

在制动时，IPB与汉的驱动系统协同，先利用电机进行能量回收，将动能转化为电能储存在动力电池中；一旦电机的制动效果无法满足制动系统的需求，IPB便会快速释放制动液，启动刹车卡钳进行制动。这一过程让汉在制动时，可以多回收10%的能量。对用户来说，续航里程提升了，刹车片的磨损降低了。

(责编：李源、吕骞)

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