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上市公司2019年内控蓝皮书：整体有效率96% 重大缺陷比例呈上升趋势

2021年02月19日15:16 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者王震）记者从财政部获悉，为全面、深入了解我国上市公司执行企业内部控制规范体系情况，日前，财政部与证监会组织专家工作组，对沪深两市3794家上市公司公开披露的2019年度内部控制报告进行了系统分析，并以专家组名义发布《上市公司2019年执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。

《蓝皮书》指出，2019年度共有3642家上市公司披露了内部控制评价报告，总体披露占比95.99%，其中3513家内部控制评价结论为“整体有效”，占比96.46%。共有2827家上市公司披露了内部控制审计报告，占比74.51%，其中2677家审计意见为“标准无保留意见”，占比94.69%。企业内部控制规范体系在上市公司范围内实施情况良好。

《蓝皮书》指出，披露存在内部控制重大缺陷的上市公司比例呈整体上升趋势，2019年达到最高值3.82%，披露存在内部控制重要缺陷的上市公司比例则在2%上下波动。

同时，部分上市公司仍存在披露内容要素不完整，披露信息不一致，内部控制缺陷整改不到位，内部控制缺陷标准缺失或不恰当等问题。

下一步，财政部将会同证监会等相关部门进一步完善和健全企业内控规范体系，加强对上市公司执行内控规范情况的监督指导，进一步提升上市公司内部管理水平和风险防范能力。

(责编：王震、章斐然)

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