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报告：A股互联网企业普遍面临核心管理人员及技术人才流失等问题

2021年02月19日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者王震）日前，财政部与证监会组织专家工作组，对沪深两市3794家上市公司公开披露的2019年度内部控制报告进行了系统分析，并以专家组名义发布《上市公司2019年执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。《蓝皮书》指出，近年来，我国互联网企业高速发展，但互联网行业企业普遍面临核心管理人员及技术人才流失、技术升级不足、业务运营中断和并购风险等阻碍行业进一步健康发展的问题。

从公司治理角度来看，在披露出存在重大缺陷、重要缺陷的互联网行业上市公司中，较多设计人力资源、资金活动、销售业务、财务报告方面的问题，暴露出人力资源管理不规范，尤其是人力资源退出管理机制不完备，对应收账款风险的控制不够，客户信用评估不到位，财务核算合规性不足，无法准确反映公司实际经营状况等问题。

从业务角度看，一是存在核心管理人员及技术人才流失的防线。互联网企业核心技术人员流动性大，一些互联网上市公司的人力资源政策与内部控制制度不够健全，离职人员在财务、税务及业务相关资料交接不清，导致重要资料流失。二是投资并购风险比较大。一些互联网上市公司应对的业务层面的投资管理存在缺失，包括缺少投资计划及审批机制，投资项目管理不足或没有相应的投资项目后评价机制等。

(责编：王震、章斐然)

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