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春节家电3C换新需求激增 苏宁线下整体增长超40%

2021年02月19日18:05 | 来源：人民网
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2月18日，苏宁易购发布了春节消费大数据。数据显示，春节期间，在就地过年新形势下，本地消费、换新消费需求进一步扩大。苏宁易购线下门店销售迎来高速增长，特别是家电、3C类商品，增幅超过40%。

苏宁在“一站式以旧换新”业务的拉动下，中高端家电以及5G手机等核心品类销售火爆。“云拜年”、宅家娱乐等需求，激发了新一轮的手机换新热潮。7天假期，苏宁易购5G手机线上销量增长121%。线下销量同样翻倍，其中OPPO、vivo、三星品牌销量增长150%，小米销量增长近400%。

针对有换新需求的用户，苏宁易购推出了一站式换新，包括旧手机回收和新手机快速送达同步完成，旧机可以直接差价付款等特色服务，免去了消费者在换新中的诸多烦恼。据悉，这个春节假期，苏宁易购手机“一站式以旧换新”，覆盖了全国超120个城市，以旧换新订单增长89%。

除了手机，智能时尚的生活电器也是换新重头。7天假期，苏宁易购的智能厨房小电器销售增长170%，其中自动翻炒免看管、轻松制作大厨料理的炒菜机器人，智能扫拖一体的扫地机器人，消毒净化检测一体的空气消毒机等产品，销售异常火爆。

一般来说，春节过后就是装修旺季，今年很多消费者趁着7天假期，采购家电家装类商品，中高端智能家电尤其受到欢迎。

据悉，高端家电在苏宁易购线下门店表现抢眼，被称为“网课神器”的超大屏电视，销量增长63.2%。

主打大容量、多温区、净味杀菌、干湿分储等功能的高端智能冰箱，春节期间也受到消费者热捧，销量增长77%，其中拥有独立恒温抽屉储存酒水和气密保鲜环境存放化妆品的酒饮美妆冰箱，尤为受欢迎。

独立烘干机在这个年货节销售增长7倍，此外，视频通话智慧屏电视，线上线下销量比去年春节增长373.1%。

苏宁相关负责人表示，随着开春空调以及家装电器旺季的到来，相关产品的销售量还会进一步提高。

(责编：李源、吕骞)

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