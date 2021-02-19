人民网北京2月19日电 （记者王震）近期，深圳堂堂会计师事务所承接了多家*ST公司年报审计业务，引起市场高度关注。2月19日晚间，证监会发布消息称，已对*ST新亿及深圳堂堂涉嫌违法违规行为立案调查。

证监会新闻发言人表示，近期，证监会也关注到深圳堂堂会计师事务所（以下简称深圳堂堂）在2020年承接了*ST新亿2019年年报审计业务后，又陆续承接*ST金洲、*ST斯太等上市公司2020年年报审计业务。2020年下半年，证监会针对深圳堂堂执行的*ST新亿2019年年报审计业务开展了现场检查，发现其在执业过程中存在诸多问题。根据检查情况，证监会已对*ST新亿及深圳堂堂涉嫌违法违规行为立案调查。

下一步，证监会将全面落实党中央国务院关于依法从严打击证券期货违法活动的决策部署，按照国务院金融委关于“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，加强对证券审计市场的监管，切实维护市场秩序，保护投资者合法权益。

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