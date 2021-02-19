人民网北京2月19日电 （申佳平）据国家外汇管理局消息，外汇局日前公布了2020年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示，2020年，我国经常账户顺差2989亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2%，继续处于合理区间，跨境资金双向平稳流动，国际收支保持基本平衡。

数据显示，2020年四季度，我国经常账户顺差8601亿元（1302亿美元），其中，货物贸易顺差12788亿元，服务贸易逆差1878亿元，初次收入逆差2582亿元，二次收入顺差273亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差3784亿元，储备资产增加1628亿元。

2020年，我国经常账户顺差20437亿元（2989亿美元），其中，货物贸易顺差36611亿元，服务贸易逆差10040亿元，初次收入逆差6776亿元，二次收入顺差642亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差6991亿元，储备资产增加1878亿元。

王春英指出，2020年我国国际收支呈现三大特点：

一是货物贸易保持较高顺差。2020年，国际收支口径的货物贸易顺差为5338亿美元。其中，出口同比增长4%，进口与2019年基本持平，均明显好于预期。分季度看，货物贸易顺差呈现出先降后升的走势：一季度由于新冠肺炎疫情暴发，顺差规模明显回落；二至四季度，通过采取有效的疫情防控措施，我国率先复工复产，弥补全球产出缺口，顺差较快恢复。

二是服务贸易逆差收窄。2020年，服务贸易逆差1453亿美元，同比下降44%。其中，旅行逆差1162亿美元，同比下降47%，主要是在疫情影响下，跨境出行受限，旅行收支大幅萎缩。

三是直接投资延续较高顺差，证券投资双向交易活跃。2020年，直接投资顺差1034亿美元，同比增长78%，其中对外直接投资1096亿美元，同比增长12%，境内主体对外投资保持理性有序；来华直接投资2130亿美元，同比增长37%，表明境外投资者看好我国经济长期发展潜力。证券投资项下双向流动更加活跃，对外证券投资和来华证券投资均表现为增长。

她表示，总体来看，我国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，有利于我国国际收支保持基本平衡。

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