本报记者 王明峰

1月26日晚，站在“2021成都新经济共享大会”的舞台上，影视后期特效制作公司的合伙人、电影《流浪地球》制作总监刘姗姗向全球连线的企业家、创业者讲述了一段成都式“幸福的烦恼”——好吃的太多、绿道太长、公园太美以及住得太舒服。

这种美好生活，激发着年轻人的创造力，也提升了成都的吸引力。

2021年是“十四五”开局之年。成都创新性地提出实施幸福美好生活十大工程，把建设践行新发展理念的公园城市示范区发展成果转化为人人可感可及、普遍受益的社会认同，促进全体市民共同富裕，加快建成高品质生活宜居地。

居民收入稳定增长

每一个蓬勃生长的企业背后，总能找到与城市同频共振、共赢发展的故事。

2010年年底，腾讯宣布在成都设立子公司，腾讯云架构师温星涛和数十名同事来到成都，与公司一起寻找新的机遇。10年间，他亲历了成都高科技产业的发展，腾讯云也开始在周边不断开拓，应用到大数据、人工智能和互联网+等领域。

字节跳动副总裁张羽说，5年前字节跳动四川分公司在成都成立时，只有一个20人的初始团队，如今团队已超过6000人。“我们享受城市高速发展带来的机遇，会回报以热情和活力。”

以互联网为代表的新兴企业推动城市产业结构升级的同时，也在很大程度上推动了居民与城市富裕度“水涨船高”。

经历“十三五”期间的快速发展，成都人均GDP已迈过10万元大关。2020年，成都实现地区生产总值17716.7亿元，比上年增长4%；城镇居民人均可支配收入48593元，比上年增长5.9%；农村居民人均可支配收入26432元，增长8.5%。

如何进一步提高人均水平，提升居民收入？成都把“居民收入水平提升工程”列为幸福美好生活十大工程之首，目标就是确保居民收入增长与经济增长保持同步，到“十四五”末期，城镇居民人均可支配收入年均增幅7.5%，力争突破7万元，农村居民人均可支配收入年均增幅8.6%，力争突破4万元，让成都进入国内高收入城市行列。

吸引青年创新创业

“成都为什么吸引这么多年轻人落地生根？”四川大学华西临床医学院博士生刘琦自问自答：“或许是她的人间烟火气，又或许是她巨大的包容性，更或许是她能给我实现梦想的机会。”

在去年11月举行的第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛中，刘琦团队的“心‘视’界——心血管全息诊疗智库”项目斩获金奖。目前，该项目已获批华西医院首批成果转化基金，刘琦团队与成都国际医学城签订入驻意向。刘琦回忆说，在面对市场手足无措、进展困难时，团队得到了学校、社会、政府及时的专业指导和帮助，“都说创业的道路充满坎坷、步履蹒跚，但有政策扶持，我们就可以走得更快更好。”

除了此前针对大学生的人才引进、鼓励创新创业政策外，幸福美好生活十大工程也涵盖了一项重要内容——“青年创新创业就业筑梦工程”，力争实现创新有平台、创业有底气、就业有机会、情感有归属，让青年人才落户蓉城成为新时尚。

最新发布的成都《城市场景机会清单》包含十大机遇、1000余个新场景，蕴含着无限商机。特别是在“双循环”新发展格局下，场景构建更有可能实现本地消费的进口替代，原来对国际商品的消费潜力有望在本地化场景中加速释放。

增强城市竞争力

在成都，越来越多新场景不断植入天府绿道系统。土生土长的成都人张兵说：“爸妈经常在我打球的时候，到生态公园锻炼、慢跑。”如今，成都积极建设公园城市，很多居民都能在家附近休闲运动。

来自巴基斯坦的留学生郭兰思对这里的生活充满向往：“我已经被成都深深吸引了，取得博士学位后希望可以申请这里的大学，在成都工作和生活。”

越来越多的人注意到城市的变化，从独一份的“雪山下的公园城市”到第三座“一市两场”的城市、地铁“第四城”，从天府新区、东部新区到街道、社区，成都正由表及里地向着品质更高、效率更快、往来更畅、保障更全的方向“进化”。

去年年底，成都实行婚姻登记服务“全市通办”。“太方便了！”原本要回户籍所在地领证的张禹晨和胥义媛说，按原计划路上来回至少需要3个小时，现在只用了半个小时。

作为长期观察城市竞争力的媒体人，四川省人大代表江然说，高品质的城市生活既是市民的需求，也是未来城市的竞争力所在，实施“幸福美好生活十大工程”让人充满期待。

《 人民日报 》（ 2021年02月20日 07 版）

(责编：程宏毅)