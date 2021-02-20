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价格指数基期轮换后首次数据发布显示——

物价运行总体平稳（锐财经）

本报记者 孔德晨
2021年02月20日05:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2月10日，消费者在山东省临沂市平邑县一家超市选购蔬菜。
　　武纪全摄（人民视觉）

　　江苏南京某超市的蔬菜专柜区。
　　苏 阳摄（人民视觉）

　　近日，国家统计局发布以2020年为基期的全国居民消费价格和全国工业生产者出厂价格数据，这是价格指数基期轮换后的首次数据发布。数据显示，2021年1月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.3%，环比上涨1.0%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨0.3%，环比上涨1.0%。专家分析，开年CPI同比变动情况受上年基数偏高影响较大，3月之后CPI预计将恢复较为稳定的同比正增长，全年物价走势整体有望处于温和状态。

　　

　　1月份CPI同比下降0.3%

　　看CPI——“从环比看，受节日临近、局部地区疫情和低温天气等因素影响，1月份CPI上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；从同比看，由于春节错月导致去年同期对比基数较高，CPI由上月上涨0.2%转为下降0.3%。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，1月食品价格环比上涨4.1%，涨幅扩大1.3个百分点，影响CPI上涨约0.78个百分点。

　　具体来看，受部分地区出现降温及雨雪天气影响，1月份鲜菜生产储运成本增加，价格上涨19.0%，涨幅扩大10.5个百分点；受节前消费需求增加、饲料成本上升等因素影响，猪肉、牛肉和羊肉价格分别上涨5.6%、1.2%和2.7%。

　　看PPI——国内需求持续改善，原油、铁矿石等国际大宗商品价格延续上涨势头，带动1月份PPI环比上涨1.0%，同比上涨0.3%。董莉娟分析，近期国际原油价格继续上涨，带动国内石油相关行业价格上涨较多，石油和天然气开采业价格上涨8.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨5.3%，化学原料和化学制品制造业价格上涨1.0%，合计影响PPI上涨约0.36个百分点。

　　“CPI同比出现下降，一方面与去年同期基数较高有关，另一方面受服务类价格影响。”商务部研究院姜照在接受记者采访时说，“时隔11个月，1月PPI重回正增长区间。经济持续复苏、需求端得到修复，生产回暖叠加上游初级产品价格上涨，促使PPI同比止跌回正。剔除季节性影响因素后，生产回暖势头延续。”

　　“固定篮子”及时调整

　　今年1月份CPI和PPI数据的发布是中国开展基期轮换后的首次数据发布。据介绍，开展基期轮换是价格统计调查重要的基础性工作，也是国际惯例和通行做法。

　　“为了适应经济社会快速发展情况下生产、流通、消费领域商品和服务的交易结构新变化，进一步提高价格指数的代表性，更加准确监测和反映市场供需关系的实际变动，需要对价格指数开展基期轮换。”国家统计局城市司负责人说。

　　姜照认为，随着经济社会发展，居民消费结构也在相应发生变化，CPI调查的“固定篮子”需要及时调整，否则就会失去代表性，无法反映居民最新的消费结构情况。“中国将‘5’和‘0’为结尾的年份作为基期，每隔五年开展基期轮换，选取的‘一篮子’商品和服务在当前时期更具代表性，能够更加与时俱进地反映价格变动情况。”姜照说，“调整过后，由于各影响因子对价格指数结果的影响程度和方向不同，相互抵消，总体来看影响非常小。”

　　如今，新产业、新业态、新商业模式不断涌现，互联网、大数据等现代信息技术手段与实体经济深度融合，CPI调查也面临着新的机遇和挑战。“大数据中不仅包含大量线下交易记录，也包含不少线上交易信息，能够丰富价格数据来源，提高数据代表性，是未来价格统计的重要拓展方向。”国家统计局城市司负责人表示。

　　物价平稳有保障

　　春节期间，物价有什么变动？怎么看未来物价走势？

　　商务部有关负责人介绍，今年春节期间，生活必需品量足价稳。各地生活必需品市场供应充足，品种丰富，价格高位趋稳、稳中有降。

　　据商务部对全国36个大中城市重点零售企业和百家大型农副产品批发市场监测，2月17日粮食零售、批发价格比节前（2月10日）分别下降0.1%和0.4%；食用油零售、批发价格分别持平和下降0.1%；猪肉零售、批发价格分别上涨0.4%和下降1.5%；牛肉零售、批发价格分别下降0.5%和上涨0.4%；羊肉零售、批发价格分别下降0.4%和上涨0.8%；鸡蛋零售、批发价格分别下降0.4%和1.7%；蔬菜零售、批发价格分别上涨1.1%和下降1.9%。

　　“春节期间，生活必需品物价基本稳定得益于多方发力。”姜照说，“商务部加大协调力度，引导商贸企业加强生活必需品供应，如会同有关部门指导中国连锁经营协会号召全行业共同发起‘保障供应，稳定物价，持续开业’倡议，取得明显效果，推动粮食、鸡蛋等价格稳中有降。”

　　专家指出，展望未来，春节效应会继续带动CPI环比保持一定幅度的上涨，而受上年基数偏高影响，CPI同比出现正增长的可能性较小。“市场供应充足，在此背景下，全年物价总体保持平稳是有保障的。”姜照说。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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