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“囤量”到“求质”凸显消费升级新趋势

刘江宁
2021年02月20日07:58 | 来源：光明日报
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原标题：“囤量”到“求质”凸显消费升级新趋势

　　今年春节是疫情防控中度过的第二个春节，很多人响应号召选择就地过年。就地过年虽然是我国在特殊形势之下的非常之举，但是也促使节日消费呈现出新气象，带动了新需求，引领了新消费潮流。

　　在就地过年的新形势下，随着网络技术的进步，“自嗨式年夜饭”“许诺式压岁钱”“云拜年”等新消费形式不断涌现，春节消费不仅充满了浓浓的传统节日味道，同时又呈现出很多新特点和新潮流，既有传统需求的转型升级，又有新兴需求的强势拉动；既有实物消费的持续火热，也有服务消费的快速崛起。春节消费市场的整体状况不仅印证了中国经济复苏的强劲势头，也体现出市场对我国未来经济发展的坚定信心。

　　服务消费充满春节文化味。年节礼品、传统食品、新兴电子产品、地方特色产品销售增长较快，网络消费、定制消费、体验消费、智能消费等新兴消费看点纷呈。特别是春节消费市场呈现出网购年货多的新特点，网购年货、网上订餐等备受青睐。年夜饭兴起外卖风，春晚兴起直播风，红包兴起移动支付风。个性化需求、便利化需求、情感需求、文化需求、健康需求成为新趋势。

　　今年春节，消费品质化趋势更为明显，呈现从“囤量”到“求质”的升级趋势。技术的发展和各种渠道的出现，让品牌与用户之间的交互发生了重大变化，高端美妆、儿童游乐业态等显示出较强的裂变效应，各种零售市集、小酒馆、剧场、室内运动等业态成为家庭、朋友聚会娱乐的新方式。强大的数字化生态和基础让中国消费者迅速转向线上，新的消费方式涌现，健康服务、方便菜、宠物消费等新零售走红，在生产方式、产品属性、供给方法等方面更加体现平台化、娱乐化、社交化属性。

　　值得关注的是，年轻人消费引领了节日消费新潮流，成为春节消费的增长引擎。年轻消费群体催生了新的消费模式和需求。下沉市场的年轻消费者更偏爱“网红类”零食，颜值高、小巧、有趣的商品；春节萌宠经济热度不断攀升；二次元经济爆发；小众服饰受到青睐……后浪已来，新的消费潮流具有更强的互动性，带动中老年人的购物车也越来越时髦。

　　就地过年孕育着经济发展新机遇。随着人民日益增长的美好生活需要的进一步发展，人民消费水平和品质正在加快提升。顺应消费升级趋势，强化数字赋能，提高流通效率，激发消费潜力和活力为经济复苏提供了新机遇，使得中国正式进入“美好消费时代”。

　　如何更好适应“美好消费时代”？首先，让新科技为新消费插上翅膀，引导新型消费业态模式的提质扩容，要在建立健全消费新业态新模式运行机制上提供保障。要积极引导“互联网+”远程购物、远程教育等新模式有序发展，促进新旧业态模式取长补短、相互补充，探索线上线下消费模式双向发展，鼓励开展商旅文体融合、线上线下结合，实现由“产品”到“产业”的升级，进一步激活市场人气。

　　其次，用优质供给为新消费做支撑，做大做优消费市场释放消费潜力。我国经济去年经历新冠肺炎疫情冲击仍保持了正增长，内需市场显示了较强的韧性和活力。扩大内需，提高国内大循环水平，消费是畅通国内大循环的关节环节和重要引擎。当前和今后一个时期，针对制约我国消费提质升级的症结，必须顺应人民群众对美好生活的向往，提升供给质量和水平，努力扩大消费需求，释放消费潜力，更好发挥消费在“双循环”新发展格局中的基础作用。“拥抱新需求”要不断推出更合消费者口味的产品和服务，满足消费者个性化、多样化、品质化需求，推动形成新业态、新供给的不断优化提升。

　　再次，要拓宽“开源”渠道，增加老百姓收入，让消费者“能消费”“敢消费”“愿消费”。增加人民群众收入，加大税收激励与扶持相结合力度，优化中高收入群体收入分配制度，加大低收入群体社会保障力度，使不同群体有更多的钱可以用于消费。营造良好的消费环境，让消费者“敢消费”。培育消费新增长点、积极引导企业壮大中高端消费市场，不断满足消费者对中高端消费的需求，加大对以教育、文化、养老、医疗等为代表的服务型消费供给。

　　（作者：刘江宁，系对外经济贸易大学副教授）

(责编：赵超、吕骞)

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