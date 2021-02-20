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开门红亮出“犇”跑的底气与势能

金观平
2021年02月20日08:03 | 来源：经济日报
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原标题：开门红亮出“犇”跑的底气与势能

　　刚刚过去的牛年春节假期，充满着幸福记忆，也带来了一组组令人欣喜的数据。全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%；全国电影票房远超往年同档期票房，并刷新全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录……透过这些，世界看到一个生机勃勃、奋力“犇”跑的中国。

　　今年的春节黄金周格外特殊，广大干部群众纷纷响应疫情防控号召选择就地过年。叠加这样的背景，回看亮丽的数据，“开门红”实属不易。这也让我们更加清醒地认识到，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，我国发展具有的多方面优势和条件没有变。

　　若再深挖消费的潜力，剖析鲜活的数据，“开门红”使我们信心更加坚定。快递行业“不打烊”，让流动的年货催生新的消费需求，激活庞大的内需市场；新技术广泛应用，越来越多的人随时随地“云”过年，“线上观花市”“一部手机逛商圈”，数字经济促成科技年味与时尚温情的组合；“宅经济”“夜间经济”火热，本地游、周边游火爆……市场的深度、可塑性、可拓展性得到有效提升，为我国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局奠定了坚实基础。

　　一年之计在于春。春天是出发的季节，也是播种的季节。虽然前路有喜人的春风化雨，也有恼人的乍暖还寒，但节日的魅力就是让勤劳勇敢的中国人短暂停歇之后，再次充满激情地出发。在充满机遇与挑战的2021年，春节已为我们积攒起继续“犇”跑的底气与势能。

　　“犇”跑中的2021，无论对国家还是对个人，都是不一般的年份，注定留下重要的印记。我们要迎接和庆祝中国共产党百年华诞，开局“十四五”，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，可谓机遇与挑战交织、动力与压力并存。能否抢抓发展机遇、妥善应对挑战，能否将底气与势能转化为发展的动能，关键还要看我们能否把自己的事情办好，在构建新发展格局上迈好第一步、见到新气象。

　　加快构建新发展格局，要加强战略谋划和顶层设计。紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。用好宝贵时间窗口，更加注重以深化改革开放增强发展内生动力，在一些关键点上发力见效，起到牵一发而动全身的效果，全面提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，持续营造市场化、法治化、国际化营商环境。牢固树立并完整、准确、全面贯彻新发展理念，实现高水平自立自强，形成强大国内市场，推动国内国际双循环相互促进，使新发展格局的构建在形态上成型、功能上成熟、运行上成势。

　　开局关系全局，起步奠定后势。“开门红”激发人们对未来更多的期待，只要我们继续“犇”跑，真抓实干，当下的拼搏与奋斗，终会将期待变为现实，汇聚在国家的繁荣昌盛中，映照在每个人的幸福生活里。

(责编：赵超、吕骞)

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