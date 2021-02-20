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金价震荡走低原因何在

温济聪
2021年02月20日08:06 | 来源：经济日报
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原标题：金价震荡走低原因何在

　　近期，美债收益率持续走高，新冠肺炎疫情有所缓解，收紧流动性预期直接推升美元走高，这些因素给金价带来下行压力。截至北京时间2月19日15时，伦敦金徘徊在1771.5美元/盎司一线，当日盘中更是触及每盎司1766.60美元。

　　金价持续走低有三大原因。首先，近期美债收益率持续走高，给金价带来下行压力。美长期债券收益率上扬，在通胀预期温和上升的情况下，美实际利率亦呈现上升预期，对黄金不利。菜百股份黄金投资高级分析师李洋告诉经济日报记者，2021年以来国际金价震荡下行，主要原因是投资者对全球经济复苏的乐观情绪推高了美债收益率。

　　在汇研汇语资产管理公司CEO张强看来，美国十年期国债收益率走高是在表达市场对美国经济中长期的复苏持乐观态度，这种乐观受益于疫情缓解、各企业恢复生产、经济秩序恢复正常，一旦市场活力恢复，经济向好将是大概率事件，进而推升美债收益率。在这样的背景下，黄金自然就会受到冷落，引来更多看空黄金的声音，导致金价低迷。

　　其次，随着新冠肺炎疫情有所缓解，疫苗接种的进展加快，全球新冠肺炎感染数字呈下降趋势，市场担忧情绪逐步消散。而黄金具有较强的避险属性，担忧情绪下降导致金价走低。

　　再次，收紧流动性预期直接推升美元走高，从而导致金价走低。光大期货相关分析师认为，2021年随着疫苗的普及，疫情影响逐步减弱，投资者预期美联储超级宽松的货币政策会逐步退出，美元指数触底反弹预期也越来越强，当前利空黄金的因素多源于此。

　　“在过去的一年，新冠肺炎疫情对全球市场而言是最大的黑天鹅事件，美联储、欧洲央行史无前例地向市场释放流动性，充足的流动性直接推动了一系列泡沫涌现，直接推动各国股指、大宗商品以及比特币等数字货币走高。但随着疫情的逐步好转，市场对现有流动性无法保持而开始担忧，收紧流动性预期直接推升美元走高，进而对本来就受益于流动性的黄金价格形成压制。”张强说。

　　不过黄金除了金融属性还有商品属性，如果未来全球经济得以复苏，实物黄金的需求也会增加，进而也会形成一定的买盘支撑。同样作为贵金属，近期白银的走势就表现出更好的抗跌性，这得益于商品属性发挥的作用。

　　“展望2021年，中国金饰行业势头良好，或对金价有一定支撑。”世界黄金协会中国区董事总经理王立新表示，未来几个月前景更为乐观的主要原因包括：中国经济预计将保持强劲的发展势头，有利于消费者可支配收入更快增长；中国已将刺激内需作为未来几年的政策重点；2020年的行业整合淘汰了品牌价值较弱以及现金流存在问题的金饰商，行业得以更加良性发展；国内领先制造商已完成结构调整，并进行了设备升级，以更好地满足消费者新的市场需求。

　　对于投资者来说，建议近期尽量谨慎投资黄金。张强认为，从技术层面来看，如果黄金价格回落至去年11月份的低点1760美元/盎司附近，此价位会有一定的支撑作用，若在此价位能止跌企稳并构筑双底形态，将有助于扭转金价的悲观预期。当前投资最好保持观望，因为基本面黄金的利空消息较多，等待消息平静以及形态企稳为上。

(责编：赵超、吕骞)

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