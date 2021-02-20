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自然资源部：我国初步形成生态修复新格局

2021年02月20日08:15 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：自然资源部：我国初步形成生态修复新格局

　　记者昨天(2月19日)从自然资源部了解到，“十三五”期间，我国国土空间生态修复取得开创性进展，构建了陆海统筹、系统修复的综合治理体系，初步形成生态修复新格局。

　　“十三五”期间，我国明确了生态保护红线划定和管控规则，将陆地、海洋生态空间具有特殊重要生态功能、需要强制性严格保护的区域划入红线，做到应划尽划、应保尽保。

　　此外，2020年国家发展改革委、自然资源部联合编制印发了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》，布局了青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区、长江重点生态区、东北森林带等7大区域生态保护和修复工程，以及自然保护地及野生动植物保护、生态保护和修复支撑体系等2项单项工程。

　　自然资源部国土空间生态修复司司长 周远波：这也是十八大以来我们制定的全国性的第一个生态保护重大规划，在全国青藏高原、黄河、长江等重要的大江大河重要生态功能区，布设了9项重大工程，守护国家的生态安全，守住自然生产的安全边界。

　　“十三五”期间，我国还开展了包括抚仙湖在内的25个山水林田湖草生态保护修复工程试点。中央财政已累计下达资金500亿元，目前实际完成的投资将近1700亿元。

　　云南省玉溪市澄江市副市长 朱云海：国家的山水林田湖草专项资金到位之后，我们把这部分资金作为原始资金，撬动了整个抚仙湖“十三五”以来300个亿的投入，41个山水林田湖草项目一次性开工。

　　自然资源部国土空间生态修复司司长 周远波：“十三五”期间，改变了原来单一生产要素的治理和单项修复工程的实施，转变为山水林田湖草一体化的保护修复，也初步形成了新的生态修复工作的格局。

　　与此同时，我国自然保护地体系建设稳步推进。“十三五”期间，全国自然保护地数量增加700多个，面积增加2500多万公顷，总数量达到1.18万个。

　　国家鼓励社会资本进入生态修复领域

　　矿山生态修复是国土空间生态修复的重要内容。“十三五”期间，国家探索鼓励社会资本投入生态修复，通过赋予一定期限的自然资源产权等政策，激励社会主体投入矿山生态修复。

　　春节期间，河南新乡辉县五龙山的大型户外主题乐园吸引了四面八方的游客。园区修建前后的对比照片，让人不禁感叹变化之大。

　　游客：之前我听说这是一个废旧的矿山，然后现在开发成一个旅游景区了，对我来说觉得挺震撼的。

　　辉县市自然资源和规划局副局长 韩海龙：本着谁建设谁受益这个原则，我们从一些土地政策都给予优惠，一个是基础设施我们政府先打造好，周边的环境美化，然后邀请专家，对这一块儿生态修复进行了高标准设计，鼓励社会资金投资建设。

　　随着“矿山修复+旅游开展”的模式不断成熟，社会资本也纷纷加入，当地的村民也亲身经历了从上山挖矿到景区上岗的转变。

　　自然资源部表示，目前河北、江西、甘肃、陕西、贵州、重庆和云南等多个省份也出台了实施细则，支持社会资本以参与、合作、特许经营等多种模式开展矿山生态保护修复。

　　自然资源部国土空间生态修复司司长 周远波：改变了原来单一的财政投入的渠道，吸引社会资本来投入生态修复，使我们资金投资的渠道进一步拓展，使我们修复的力量进一步增加，就使资金的投入多元化。

　　“十三五”期间，国家还开展长江干流和主要支流两侧、京津冀周边和汾渭平原重点城市等重点区域历史遗留矿山生态修复，治理修复废弃矿点近9000个、面积达到2.5万公顷。

　　生态保护修复重点专项行动工程成效明显

　　记者还从自然资源部了解到，“十三五”期间，我国生态保护修复重点专项行动和工程成效明显，湿地生态系统逐渐好转，生物多样性不断增加。

　　广西北海滨海国家湿地公园，成片的红树林不仅是一道靓丽的风景线，也为鸟类栖息提供了最佳场所。在3年前，这里还是一个遍布养虾塘、养猪场的地方，每天有4.5万吨污水和养殖废水排入。

　　广西北海滨海国家湿地公园管理处 郭国：2017年开始生态修复，通过拆除两岸硬化建筑、硬质海堤，退塘还湿，构建植被过滤带，打造生态驳岸，对渠、库、江沿线进行生态修复。

　　截止到目前，北海滨海国家湿地公园成功修复红树林370亩、修复滨海植被30亩、人工种植红树林270亩、红树林从原有人工种植保存率不到20%增加到50%以上。

　　“十三五”期间，我国统筹推进湿地保护与修复，安排中央财政投入98.7亿元，实施湿地生态效益补偿补助、退耕还湿、湿地保护与恢复补助项目2000多个。

　　自然资源部国土空间生态修复司司长 周远波：那么地方这种典型经验，自然资源部要认真总结，要给予政策支持，要给必要的技术支撑，同时要总结推广他们的经验和做法。

　　“十三五”期间，在中央财政支持下，自然资源部组织实施了蓝色海湾整治行动、海岸带保护修复工程、红树林保护修复专项行动计划，在渤海综合治理攻坚战行动计划中组织实施海洋生态修复，全国整治修复岸线1200公里、滨海湿地2.3万公顷，治理区域海洋生态质量和功能得到提升。

(责编：赵竹青、吕骞)

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