人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

七国集团商讨疫后经济振兴 释放多边合作信号

2021年02月20日08:15 | 来源：新华网
小字号
原标题：七国集团商讨疫后经济振兴 释放多边合作信号

　　新华社伦敦2月19日电(记者张代蕾 金晶)七国集团领导人19日举行视频会议，重点商讨新冠疫苗研发与分配、疫后经济振兴等议题。七国集团表示将与世界卫生组织、二十国集团等多边组织一道，为加强全球卫生安全而合作。

　　当天的视频会议由英国首相约翰逊主持，持续两个小时。七国集团领导人在会后发表的联合声明中说，七国集团将与世卫组织、二十国集团及其他多边组织一道，为加强全球卫生安全、快速应对疫情大流行而合作；七国集团将为人类健康与繁荣加强多边合作，“使2021年成为多边主义的转折之年”。

　　七国集团表示将在新冠疫情应对方面加强合作，支持世卫组织发挥领导和协调作用；将加快全球疫苗开发和部署，与疫苗生产企业合作提高产量，加强对变异新冠病毒基因组测序等方面的信息共享等；重申支持“获得抗击新冠肺炎工具加速器”倡议、“新冠肺炎疫苗实施计划”，以及公平获得负担得起的疫苗、治疗和诊断，为此七国集团将追加40亿美元资助，使得资助总额达到75亿美元。

　　在经济复苏领域，七国集团表示过去一年对内提供了总额超过6万亿美元的经济支持，未来将通过与二十国集团以及国际金融机构的合作，致力于疫后全球经济振兴。

　　在应对气候变化、发展清洁能源、保护生物多样性等领域，七国集团支持在更自由、更公平的多边贸易体系和规则下合作。为构建公平、互惠的全球经济体系，七国集团将与其他国家互动，尤其是包括中国这样的大型经济体在内的二十国集团国家。

　　当天的视频会议是七国集团领导人自去年4月以来的首次“聚会”，也是拜登今年1月就任美国总统后参加的首个主要多边会议。此间分析人士认为，美欧双方希望以此为契机，弥合特朗普执政时期留下的分歧与裂痕，重塑七国集团影响力。

　　七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成，俄罗斯1997年加入后成为八国集团。2014年乌克兰危机爆发以后，俄罗斯被排除在外。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：支持京津等五城市创建国家人工智能创新应用先导区
　　人民网北京2月19日电 （赵超）据工业和信息化部网站19日消息，工信部近日印发通知，支持创建北京、天津（滨海新区）、杭州、广州、成都国家人工智能创新应用先导区。这是继上海（浦东新区）、深圳、济南-青岛3个先导区后，工业和信息化部发布的第二批先导区名单。…
外汇局：2020年我国经常账户顺差超2万亿元 国际收支保持基本平衡
　　人民网北京2月19日电 （申佳平）据国家外汇管理局消息，外汇局日前公布了2020年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示，2020年，我国经常账户顺差2989亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2%，继续处于合理区间，跨境资金双向平稳流动，国际收支保持基本平衡。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部