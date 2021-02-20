原标题：加速中国新型建筑工业化进程 需要新时代“大国工匠”

智能建造与建筑工业化的协同发展将是建筑业转型升级的重要突破口。在新型建筑工业化的推进和发展中，专业技术工人是支撑中国建造、中国创造、中国智造的重要基础，而建筑工业化应用工程师以其特有的技术针对性和融合性，未来将是活跃在我国建筑领域的首要需求型专业技术人员和新时代“大国工匠”。

2020年7月3日，住房和城乡建设部联合国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、交通运输部、水利部等十三个部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》。意见提出：要围绕建筑业高质量发展总体目标，以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。

2020年08月28日，住房和城乡建设部、教育部、科技部、工业和信息化部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》。意见提出：要大力培养新型建筑工业化专业人才，壮大设计、生产、施工、管理等方面人才队伍，加强新型建筑工业化专业技术人员继续教育，鼓励企业建立首席信息官（CIO）制度。全面贯彻新发展理念，推动城乡建设绿色发展和高质量发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌。

“十三五”时期，我国建筑业加快发展，建筑业支柱产业作用不断增强，建筑业增加值占国内生产总值比重保持在6.6%以上。据有关统计，我国建筑劳动生产率仅是发达国家的三分之二左右，建筑业的机械化信息化智能化程度还不高。

2021年作为“十四五”规划开局之年，解决建筑领域内高能耗、低标准、不环保等备受诟病的问题，推进绿色建筑领域可持续发展势在必行。未来首要目标是要实现高效益、高质量、低消耗、低排放，同时应对新型建筑工业化产业升级发展，推动智能建造与建筑工业化协同发展。

住房和城乡建设部提出，2021年将继续推动智能建造与新型建筑工业化协同发展。大力发展数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维，加快建筑信息模型（BIM）技术研发和应用，建设建筑产业互联网平台，完善智能建造标准体系，推动自动化施工机械、建筑机器人等设备研发与应用。

加快推进建筑工业化、数字化、智能化升级，进一步提升建筑业发展质量和效益，发展新型建筑工业化将是我国城乡建设领域绿色发展、低碳循环发展的重要举措。

为深入贯彻国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发〔2017〕19号）文件精神，响应住房和城乡建设部等多部门联合印发的《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，提高建筑工业化应用领域专业技术人员的专业知识与技术水平能力，培养符合新型建筑工业化领域发展趋势、满足企业用人需求的优质人才，中国建筑科学研究院有限公司认证中心决定联合北京中培国育人才测评技术中心共同开展建筑工业化应用工程师专业技术人员培训及等级考试工作。

据介绍，新型建筑工业化是通过新一代信息技术驱动，以工程全寿命期系统化集成设计、精益化生产施工为主要手段，整合工程全产业链、价值链和创新链，实现工程建设高效益、高质量、低能耗、低排放的新型建筑模式。以工业化的方式重新组织建筑业是提高劳动效率、提升建筑质量的重要方式，也是我国未来建筑业的发展方向。

建筑工业化应用工程师是指以构件预制化生产、装配式施工为生产方式，以设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化为特征，能够整合设计、生产、施工等各个产业链，实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展的新型建筑专业技术人员，通过现代化的制造、运输、安装和科学管理的生产方式，来代替传统建筑业中分散的、低水平的、低效率的手工业生产方式。其主要职能即实现建筑设计标准化、构配件生产工厂化、施工装配化、装修一体化和管理信息化。

建筑工业化应用工程师等级考核由低到高依次划分三级建筑工业化应用工程师、二级建筑工业化应用工程师和一级建筑工业化应用工程师。三级建筑工业化应用工程师和二级建筑工业化应用工程师均划分为5个专业方向：建筑信息模型（BIM）应用技术、装配式建筑设计、装配式建筑施工、预制构件制造、工业化装修；具备运用其中某一项建筑工业化应用技术的能力，以及具有相应的管理能力。一级建筑工业化应用工程师不划分专业方向，具备综合运用各项建筑工业化应用技术的能力，以及具备较高的管理能力。

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业，近年来，我国建筑业持续快速发展，产业规模不断扩大，建造能力不断增强。2020年，全国建筑业总产值26.4万亿元，同比增长6.2%；全国建筑业房屋建筑施工面积149.5亿平方米，同比增长3.7%，有力支撑了国民经济持续健康发展。

(责编：赵竹青、吕骞)