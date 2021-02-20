原标题：检察机关打造智慧检务 引领助推检察工作高质量发展

“科技兴则民族兴，科技强则国家强。”

适应新形势发展要求，实施科技强检，打造智慧检务，既是检察机关创新办案方式，提升履职能力，促进法律监督现代化的重要途径，也是推动检察工作创新发展，更好服务国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。

在前不久召开的第十五次全国检察工作会议上，最高人民检察院检察长张军提出，务实推动检察工作高质量发展，要把科技强检作为重要支撑。智慧检务建设要有更高目标——引领、助推检察工作高质量发展。要更加贴近基层检察办案，切实遵循科学化、智能化、人性化原则，让一线检察人员有切切实实的获得感。

01 智慧检务助力检察新理念新要求落地生根

遵循司法规律和检察权运行规律，依托大数据、人工智能等技术手段，智慧检务强化科技引领，助推新时代检察新理念新要求扎根实践。

“统一业务应用系统2.0，是运用大数据、人工智能等现代信息技术新成果，践行最高检提出的‘四大检察’‘十大业务’‘捕诉一体’等新时代检察工作新格局新理念新要求的司法办案平台。”最高检检察技术信息研究中心有关负责人向记者介绍。

全国检察机关统一业务应用系统2.0版，是在1.0版上的升级发展。2020年1月1日起，统一业务应用系统2.0逐步在9个省市检察机关开展试点应用。从功能上来说，统一业务应用系统2.0对检察办案业务进行全系统覆盖和全方位支撑，并提供可定制化的权限配置服务和个人门户；在服务方面，系统操作便捷，智能辅助办案工具使办案人员更加专注于审查案件关键情节和证据；协同方面，统一业务应用系统2.0提供了跨部门数据共享和业务协同接口，进一步消除跨部门跨地区数据“壁垒”等。

“贵州检察机关在试点过程中，成为第一个实现统一业务应用系统2.0与省政法协同平台无缝对接的省份，截至2020年11月底，通过政法协同平台共计接受案件96443件、移送案件68981件。”贵州省检察院副检察长杨承志说。

其中，“一案一号”系统，是统一业务应用系统2.0的亮点之一。“一案一号”就相当于案件有了终身不变的“身份证号”。不管经历多少层级、多少环节，一号到底，有利于更好地落实司法责任制，促进案结事了，促进“案-件比”降低，既方便追溯责任，也有利于发现办案中的问题。

除统一业务应用系统2.0外，各级检察院秉承科学化、智能化、人性化原则，积极探索研发“智能检察产品”，推动落实新时代检察工作新理念新要求。

为贯彻“少捕慎诉”新理念，浙江省杭州市检察机关与公安机关联合开发的“非羁码”App在2020年正式上线。“非羁码”运用人工智能、大数据、区块链等技术，通过外出提醒、违规预警、定时打卡等多重功能，实现对犯罪嫌疑人的数字监控，确保被监管人能够在必要的监管下回归日常生活。

“非羁码是数字时代非羁押监管的创新之举，它借助大数据、区块链等技术优势，提高了监管的效率，增进了监管质效。”南京师范大学中国法治现代化研究院研究员姜涛这样评价。浙江大学教授、中国法学会刑事诉讼法学研究会副会长王敏远认为，该软件能有效降低审前羁押率，其意义对全国乃至全世界都是革命性的、颠覆性的。

还有，“案-件比”智能软件系统、检察官业绩考评软件系统等智慧检务产品的深度研发，促使新时代检察新理念新要求更加深入实践，落地生根，结出累累硕果。如，黑龙江省哈尔滨市检察院研发的案件质效分析平台、山东省泰安市检察机关自主研发的检察官综合业绩智慧评价系统等，在实践运用中都取得良好效果。

02 完善技术支持体系 促进工作模式转型升级

检察科技与检察业务深度融合，充分发挥技术体系支持作用，以求极致精神解决好专业问题，促进办案模式转型升级，是智慧检务在新时代展现新作为的重要内容。

“万峰湖专案”，是最高检直接立案办理的第一起涉生态环境公益诉讼案，具有较大的社会影响和法治意义。在该案办理中，检察机关将检察技术与信息化手段结合，应用网络远程视频、环境检测等技术，给案件的办理提供了强有力支撑。目前，“一水连三地”的万峰湖生态环境改善明显，正逐步恢复往日碧波荡漾的景象。

在2020年12月24日举行的“万峰湖专案”检察听证会上，检察机关采用快速检测勘查装备、无人机航拍和环境检测等技术获取的材料，成为大家关注的亮点，此案的成功办理正是依托智慧检务工程，实现检察公信力和监督水平双提升的具体展现。

各级检察机关在运用科技创新成果服务公益诉讼检察办案方面亮点频出：内蒙古自治区呼伦贝尔市检察院通过无人机、卫星遥感、“随手拍”等多项措施，支持保护呼伦贝尔湖重点生态环境保护区域；江西省检察院与省环境监测中心、环科院共同组建江西省检察机关公益诉讼联合鉴定实验室，已初步形成了“空天地一体化”调查取证体系和“多层次立体化”检测鉴定体系；等等。

2020年，全国公益诉讼快速检测实验室(工作站)、无人机航拍等公益技术支持体系建设取得较好成绩：全国检察机关投入使用的公益诉讼快检实验室共336个，实验室配备的快速检测设备共2252件。各级检察机关配备无人机共1119台，无人机参与案件取证共5580次。

“法医技术人员是检察机关一支不可或缺的人才队伍，为解决案件中的专门性问题提供技术支撑。”最高检检察委员会专职委员万春在2020年9月15日举办的智慧检务沙龙上如是说。

2020年1月20日，辽宁省锦州市检察院提起公诉的一起重大职务犯罪案件引起社会广泛关注。“本案中，除法医出具的死亡鉴定意见为办案指明侦查方向外，技术人员对监控录像的处理并通过声纹比对技术为明确犯罪嫌疑人起到关键性作用。”最高检检察技术信息研究中心司法鉴定中心副主任李佳说。在有的案件中，为了让承办人清楚理解科学实验依据，法医精心查阅相关文献，对实验结果进行详细解读，为案件审查起诉提供强有力的证据支持。

“随着网络案件的逐年递增，犯罪手段越来越专业化、复杂化，未来惩治网络犯罪案件离不开技术协助！”2020年8月27日，浙江省杭州市江干区检察院依法提起公诉的全国首例“微信解封”入罪案开庭审理，办案检察官潘颖颖深有感触地说。本案中，检察技术人员依托“检察人工智能应用联合实验室”，对犯罪嫌疑人的手机进行深度取证，提取、恢复出关键性的电子数据，为突破案件提供了关键性证据。最终，两被告人获刑。

2020年6月，12309中国检察网“检务通”信访服务功能上线，实现了信访办理情况网上实时自助查询，为落实群众信访件件有回复制度，转变检察工作方式提供了技术支撑。

中国检察听证网自2020年6月“首播”以来，已有39个检察院开展了65次检察听证互联网直播，累计直播时长3000余分钟，网站点击量7.9万人次，直播观看次数达到2万人次。如，四川省成都市检察院就一起公安机关指控的合同诈骗案件举行公开听证、山东省济南市检察院就一起承揽合同纠纷申请监督案件举行公开听证等，都获得良好效果。借助检察听证网，让公平正义可触可感可信，使检察工作在实现履职方式创新的同时赢得公信。

03 探索开发智慧平台 推动检察工作高质量发展

2020年，全国检察机关积极运用信息化技术手段，不断探索互联网+、大数据和云计算等在检察业务领域的应用，打造了一批批高水平的“智慧检务”平台。

新冠肺炎疫情爆发以来，各级检察机关充分运用信息化手段开展检察工作，积极探索运用政法一体化办案系统、“三远一网(远程多方庭审、远程提讯、远程送达、检察工作网)”、云技术等信息化技术的新型检察工作模式，解决了告知难、提讯难、庭审难等现实问题。最高检开通的互联网检务视频云平台，积极利用政务微信等互联网应用，满足了检察机关多样化、智能化、便捷化专业视频办公、办案需求。据了解，疫情期间，最高检检察技术信息研究中心依托政务微信搭建的移动检务平台向全国检察机关开放，协助各地开展远程办公，累计应用超过10万余次，会议功能应用超过1万余次。

“我们及时运用智慧检务建设成果，打破空间壁垒，做到了抗疫办案两不误。”湖北省检察院副检察长王永金说，湖北省检察机关在疫情防控期间，利用视频可视化系统开展远程提讯1100多次，有效解决了监管场所疫情防控和办公办案的实际需要。黑龙江省检察机关通过“远程提换具结一体化平台”，提供换押证、提讯提解证、电子签章捺印等全业务流程的网上办理，真正达到无接触办案的要求。河南省新乡县检察院利用“三远一网”远程庭审系统办理案件，检察院、法院、看守所三方视频连线，开展“面对面”却又“零接触”的庭审。

2020年9月，最高检在全国部署推广一款由浙江省绍兴市检察机关自主研发的民事裁判智慧监督系统。目前，该系统应用涉及虚假借贷、虚构劳动报酬逃避债务等22项功能模块，实现“四大检察”所有监督领域全覆盖。通过数据碰撞、智能筛查、异常锁定、分析研判，发现批量类案监督线索，业务数据爆发式增长。“当前，智慧检察监督平台已成为拓展监督渠道、提升监督权威的核心支撑，我们逐渐走出了一条‘以智慧检察为牵引，以类案监督为核心，以促进社会治理为目标’的现代化检察创新发展之路。”绍兴市检察院检察长翁跃强介绍，较系统开发前，2020年绍兴市检察院刑事领域纠正漏诉数上升161%、立案监督数上升38%，民事领域虚假诉讼监督案件数高达461件，上升50倍，已获改判320件。

为进一步提升涉众型经济犯罪惩防效果，防范和化解重大金融风险，江苏省常州市钟楼区检察院联合区法院、区公安分局共同研发了涉众型经济犯罪侦诉审执防一体化办案软件，软件于2020年4月上线运行。软件采用一体化办案架构，借鉴区块链技术，打通“数据孤岛”，实现了刑事诉讼全流程数据共享和智能辅助。

“软件将纸质卷宗变薄，通过数据处理让债权债务明细一目了然，给承办人腾出了更多的时间专心办案。”钟楼区检察院副检察长赵行湛告诉记者，自该软件上线运行以来，已成功运用于8起涉众型经济犯罪案件的办理，共有5000余名集资参与人登录软件参与二次确权，4000余条信息加入风险数据库。

2020年4月，最高检印发《最高人民检察院关于加强新时代未成年人检察工作的意见》，明确提出推进“智慧未检”建设，要加快推进未成年人帮教维权平台建设，注重未成年人检察大数据建设与应用，提升未成年人检察的智能化水平。各地检察机关积极探索智慧未检建设，如，广州市检察院研发“检爱同行”智慧未检平台，紧扣未成年人检察“捕、诉、监、防、教”五位一体的职能定位，将“一站式”办案取证、社会支持体系建设等前沿实践搬到线上。该软件自2020年5月20日上线后3个月，在刑事案件办理方面，法援律师分配速度提升100%，律师意见反馈速度提升62%，合适成年人参与速度提升92%，高效率贯彻落实未成年人特别程序。在未成年人帮教方面，通过精准匹配，涉案未成年人线上对接帮教达95%，已为87%的人员线上定制了考察帮教方案，帮教活动的及时到位率从60%上升至93%，结合其他帮教举措，重新犯罪率从12.5%下降至5.3%。再如，2020年国际禁毒日，四川省成都市武侯区检察院正式上线了创新研发的“VR云禁毒平台”软件，已有2万余人进入云上参观和学习。同年7月，该院正式挂牌成为教育部青少年法治教育中心实践基地。武侯区检察院副检察长丛林说：“通过这种方式开展禁毒警示教育越发方便了。同学们看到这种新奇的方式，也特别有学习的兴趣。”

适应新时代检察工作发展新要求，最高检将加快推进智慧检务建设，强化先进科技的应用，努力通过检察信息化的发展和现代科学技术的应用，实现检察工作的高质量发展，为人民群众提供更优质、高效的检察产品，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。

(责编：赵竹青、吕骞)